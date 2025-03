Tanto el rock como la música norteña son dos géneros que, en primera perspectiva, parecen irreconciliables, muy distintos entre sí, e imposibles de fusionar. No obstante, la imaginación de un grupo de músicos mexicanos derribó esas barreras musicales mezclando estos dos géneros en una creación novedosa y fresca, que sigue demostrando que no hay nada en la música que no sea posible de experimentar.

Nunca Jamás es una agrupación mexicana, originaria de Ciudad Obregón, Sonora, que se atrevieron a fusionar el rock y el norteño, creando un estilo particular al que han denominado rock agropecuario con los que día a día atraen nuevos grupos de fanáticos, y que ahora presentan su nuevo sencillo “Hoy quiero llorar”, además de una gira en la que visitarán Guadalajara, Puerto Vallarta, y diversos Estados y municipios del país.

Pedro Verdez, vocalista de Nunca Jamás, compartió en exclusiva con EL INFORMADOR cómo se conformó este género del rock agropecuario, y de cómo han crecido poco a poco convirtiéndose en una de las agrupaciones más interesantes en la escena musical del país por la propuesta que ofrecen, logrando mezclar con naturalidad dos géneros que parecen contrarios, como resultado de abrazar sus propias raíces y reconocer con el corazón de dónde vienen y quiénes son.

Rompen barreras musicales

La idea de hacer una fusión del rock y del norteño no nació de conversaciones rebuscadas ni de argumentos acalorados, sino de la simpleza feliz que caracteriza las cosas que valen la pena. En el caso de Nunca Jamás, el género que los distingue y caracteriza proviene de madrugadas felices, de fiestas con los amigos, cuando la noche y los tragos rompen las barreras entre la música misma, y ponen a convivir sí o sí a aquellos que cantan banda a todo pulmón, hasta aquellos que se jactan de ser puristas de Chopin. Así lo comparte Pedro Verdez.

“La verdad es que esto nació, evidentemente, de la borrachera. Echando unas pláticas, unas “banqueteras” con los compas, y pues entre la fiesta terminamos poniendo canciones de rock que nos gustan”, dice el vocalista de Nunca Jamás.

“Pero de repente, ya como a las 2:00 o 3:00 de la mañana ya terminábamos oyendo Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares, banda, cumbia, y el greñudo más rockero era el primero que se levantaba a bailar. Entonces dijimos, ¿por qué no pueden vivir estos dos géneros juntos? Reforzamos mucho esa identidad y descubrimos todo lo que teníamos para explotarlo, y lo intentamos hasta que cuajó. Trabajamos mucho en la comunicación con los músicos para que todo esto se interpretara de manera auténtica, no queríamos ser unos rockeros pretenciosos queriendo tocar norteño, nos interesaba mucho esa parte y funcionó, funcionó muy “chido”, compartió el cantante.

Para Nunca Jamás, el aferrarse a sus raíces norteñas fue una manera de defender y transmitir su identidad y de no ocultar quiénes son y lo que realmente les gusta. Así pasaron de dejar de fingir un acento “neutro” para pertenecer a una escena ajena, dejaron de pretender algo que no eran, y fue en esa aceptación de sí mismos que les llegó el éxito, y que les permitió conectar de verdad con fanáticos del norte mexicano desperdigados por todo el país.

“La identidad del grupo llegó de decir, esto somos, somos norteños, para qué le hacemos al loco queriendo pertenecer a una escena que no es nuestra, intentando hablar con un acento neutro. Y cuando comenzamos a ser nosotros la gente se empezó a identificar, atraemos a muchos norteños que como nosotros buscaban otros horizontes, encontramos una comunidad muy grande de gente que nos apoyaba. A cualquier lugar a donde vamos llegan comunidades muy grandes de sonorenses a darnos su apoyo”, compartió el vocalista.

Alistan presentación en la Perla Tapatía

El rock agropecuario está conformado, en esencia, por los elementos fundamentales de ambos géneros: guitarras eléctricas sobrecargadas, bajo y batería, incorporando los sonidos tradicionales del norteño y la banda como el acordeón, el bajosexto y el bajoquinto, el tololoche, el trombón. Con todo este trasfondo, Nunca Jamás promociona “Agroesotérica”, combinando el rock con el norteño y la banda sinaloense, y desplegando el sencillo “Hoy quiero llorar” junto a la cantante Ms. Ámbar, originaria de Hermosillo, y que ya se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la agrupación.

Pedro Verdez invitó a los tapatíos a no perderse esta exploración musical que poco a poco ha ido acumulando fanáticos, y para disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la música, la diversión, y la versatilidad de dos géneros que todos queremos tanto, pero que no es usual escuchar juntos.

“Gente de Guadalajara, vamos a estar presentando esta gira de la “Orden agroesotérica”, para que se dejen caer, va a estar bueno el cotorreo. Llévense a los plebes, a los compas, jálense con todo y chivo, perros, gatos, con todo. Ahí los esperamos”, finalizó.

Armarán la fiesta

Nunca Jamás se presentará este sábado 29 de marzo, a las 21:00 horas, en el C4 Concert House, ubicado en Avenida Patria 2440, en el Colli Urbano, Zapopan, y el domingo 30 de abril en el Roxy Rock House, en Puerto Vallarta. Boletos en taquillas y en página de internet.

