"Destino final": Todo sobre la nueva película

"Destino Final" llegará próximamente a nosotros con una nueva película, si te gusta esta franquicia, sin duda alguna esta noticia te emocionará, si quieres saber toda la información sobre este nuevo estreno, aquí te la dejamos.

La nueva película será la sexta de esta franquicia y tiene el nombre de "Destino Final: Lazos de sangre" y a unos pocos meses de su estreno, ya fue revelado el tráiler.

¿Cuándo se estrenará la nueva película Destino Final?

La nueva película llamada "Destino Final: Lazos de sangre" se estrenará en cines el próximo 15 de mayo del 2025, en esta fecha podrás disfrutar el regreso de esta franquicia.

 

¿Cuántas películas de “Destino Final” son en total?

Por el momento hay cinco películas que puedes disfrutar, y son las siguientes:

"Destino Final" - se estrenó en el año 2000.

"Destino Final 2" - se estrenó en el año 2003.

"Destino Final 3" - se estrenó en el año 2006.

"Destino Final 4" - se estrenó en el año 2009.

"Destino Final 5" - se estrenó en el año 2011.

Las películas se estrenaban cada 3 años, por lo que esta nueva entrega, después de 14 años, sin duda alegra y emociona a los antiguos y nuevos seguidores de esta franquicia.

Si no has visto alguna de las películas anteriores, no te preocupes, todavía estás a tiempo de verlas y poder entender la sexta entrega, aunque esto no es obligatorio, de igual manera puede ir y disfrutarla.

Si te gustan las películas de terror, misterio y suspenso, espera el próximo 15 de mayo y asiste al cine de tu preferencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS