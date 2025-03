El reconocido actor, comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, ha insinuado la posibilidad de no regresar para prestar su voz en la quinta entrega de la franquicia de Shrek, debido a ciertas dificultades que ha encontrado en el proceso.

Desde el lanzamiento de la primera película, Derbez ha sido el encargado de dar vida a “El Burro”, un personaje entrañable que ha conquistado al público gracias a su carismática personalidad y los ingeniosos diálogos que el actor ha sabido imprimirle. Sin embargo, recientemente reveló que, aunque ya fue contactado para reincorporarse al proyecto, hay factores que podrían impedir su participación.

Uno de los principales obstáculos, según explicó, es que el equipo de producción ha cambiado, lo que podría afectar su libertad creativa. "Aquí nada más veo un problema muy serio y es que ya cambió, la gente que me contrató en ese entonces ya no está, que era Jeffrey Katzenberg, ya no están", comentó el actor.

Su principal preocupación radica en que esta nueva administración no le permita hacer ajustes en los diálogos de su personaje, una libertad que tuvo en entregas anteriores y que, según él, contribuyó en gran medida al éxito de “El Burro” en la versión en español.

"Ellos entendían el valor que yo le traje al burro y entonces ahorita me hablan y no me dejan adaptar... el valor que tuvo El Burro en español es que me dejaron meterle mano, junto con uno de mis escritores Gustavo Rodríguez (Que en Paz Descanse)", explicó Derbez.

El actor añadió que, en el pasado, pudo realizar modificaciones en el guion para hacerlo más cercano al público de habla hispana, lo que enriqueció el personaje y lo hizo más memorable. No obstante, en esta ocasión, le habrían señalado que el mercado estadounidense prefiere mantener los diálogos sin alteraciones, lo que le hace dudar sobre su participación en la película.

"Le metimos manos al libreto y eso hizo que el libreto fuera mejor, entonces si ahorita me dicen: 'No, nomás ven y haz la voz porque los americanos no quieren que les toques el libreto', entonces no lo haría porque entonces van a decir: 'Ay Eugenio ya... antes era bueno, ya no'. Si me dejan meterle mano al libreto sí lo hago y si no lo hago entonces no".

Durante la entrevista con Adela Micha, la periodista coincidió con Derbez en que su interpretación en español dio un toque especial al personaje, al punto de que muchos consideran que “El Burro” en su versión doblada superó a la original en inglés.

Críticas a la animación de Shrek 5

Más allá de la incertidumbre sobre el regreso de Derbez, la nueva entrega de Shrek ya ha generado polémica entre los seguidores de la franquicia. El adelanto de la película sorprendió a muchos, pero lo que más llamó la atención fue el cambio en la animación, lo que provocó descontento entre los fanáticos.

Los seguidores de la saga no tardaron en manifestar su rechazo en redes sociales, compartiendo mensajes como:

"Como fan de Shrek, borren esa nacada porfa".

"Tenemos que intimidarlos como hicimos con Sonic".

"¿Por qué cambiaron los modelos de animación?".

"Acabo de perder toda esperanza en esta película".

Así, aunque Shrek 5 es una de las películas más esperadas, ya enfrenta obstáculos tanto por el posible cambio de doblaje como por la controversia en su estilo visual. Resta esperar si la producción tomará en cuenta estos comentarios antes de su lanzamiento oficial.

BB