Zakk Sabbath, tributo al heavy metal

Recientemente se confirmó la visita de Ozzy Osburne a México para el Festival Corona Hell and Heaven 2018, pero antes de que el príncipe de las tinieblas pise suelo mexicano podremos disfrutar en vivo los clásicos de la banda más importante del metal gracias a la super banda 'Zakk Sabbath'.

LEE Revelan el cartel para Corona Hell and Heaven 2018

Conformada por el guitarrista Zakk Wylde (Black Label Society), el bajista Rob ‘Blasko’ Nicholson (ex Rob Zombie) y el baterista Joey Castillo (ex Danzig y Queen of The Stone Age), estarán en México como parte de su gira latinoamericana que también llega a países como Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

Facebook / Zakk Sabbath

Los miembros de la agrupación han trabajado de la mano con el vocalista de Black Sabbath, ya que Zakk Wylde debutó con Ozzy en su quinto álbum como solista 'No Rest for the Wicked' (1988) y estuvo en sus filas hasta el 'Black Rain' del 2007. Mientras que 'Blasko' estuvo a lado de Osbourne del 2007 al 2010.

La pasión y amor que siente el guitarrista nació desde niño al aprender a tocar su instrumento escuchando discos como 'Black Sabbath' (1970) y Paranoid (1970).

En 1987 audicionó para ser el guitarrista de la banda en solitario de Osbourne, reemplazando a Jake E. quien a su vez entró tras la trágica muerte de Randy Rhoads. “Ahí fue cuando conocí a Ozzy, y no lo podía creer. Yo estaba muy asustado y nervioso. Fue un momento enorme para mí, tenía 20 años e iba a tocar con mi ídolo, pues crecí escuchándolo”, expresa Wylde.

Facebook / Zakk Sabbath

El proyecto Zakk Sabbath, surgió naturalmente. En 2012 Wylde y Blasko se reunían a practicar tocando piezas de los padres del heavy metal, al poco tiempo invitaron a Joey y le impregnaron un sonido propio. “Nosotros tocamos nuestras propias versiones de las canciones, sin intentar imitar la forma como tocaban ellos", ha enfatizado en entrevistas el guitarrista que está incluido por la revista Rolling Stone entre los 100 mejores de la historia del rock.

El trío se estará presentando el 23 de noviembre en la Sala Coronam de CDMX, el 24 en el Café Iguana de MTY para ponerle fin a su gira mundial el 25 en el C3 Stage de nuestra ciudad

Boletos $650 / Día del evento $700 / VIP $950 incluye póster, balcón, entrada preferencial, 2 bebidas

Evento para mayores de edad.