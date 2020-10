Zague habla por primera vez sobre video íntimo: Lo primero que pensé fue en mi ex esposa

En entrevista con el youtuber Zaba Live, el exfutbolista Zague habló por primera vez acerca de lo que sucedió antes, durante y después de difundirse su polémico video íntimo. De acuerdo con el exfutbolista, su teléfono habría sido hackeado y dijo sentirse completamente convencido de que fue una conspiración en su contra.

"Yo estoy convencido de que eso fue una conspiración o un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo que no había necesidad. […] Eso fue un complot porque lo sacaron un día antes del Mundial de México contra Alemania", explicó aunque dijo desconocer los motivos de quiénes lo hicieron.

Este incidente que acabó con su matrimonio se dio a conocer el 16 de junio de 2018 y es la primera vez que el deportista habla de este escándalo. "Nadie es perfecto en esta vida, la perfección no existe. Yo soy católico y para mí, lo único perfecto es Dios", dijo el también comentarista deportivo. "Todos nos podemos equivocar".

El jugador nacido en la Ciudad de México aseguró que jamás dio pauta para que se hablara de él y, añadió, que siempre ha sido profesional.

"No es que yo trajera es mi celular algo que estaba presumiendo, no es que fuera a lugares públicos haciendo alboroto", comentó con el youtuber.

En un estado de aparente franqueza y sensibilidad, el exfutbolista dijo que el video se lo enseñó, antes que nadie, Christian Martinoli, quien se acercó a él durante una junta que tenían para afinar los detalles de la emisión que conducirían del partido de la Selección Mexicana. Ante esto, el comentarista pensó que era una broma de su compañero, pero cuando comenzó a ver lo que estaba sucediendo en México, quedó desconcertado.

"Lo primero que pensé fue en mi exesposa, es periodista, es una persona reconocida acá en México, se llama Paola Rojas, una mujer ejemplar, la madre de mis hijos que ha salido adelante desde muy joven para ganarse un espacio y respeto en este medio del periodismo, lo primero que pensé fue en ella y en mis hijos" respondió el exfutbolista cuando Zaba le preguntó qué fue lo primero que le pasó por la mente al ver que se había hecho público el video.

Durante la charla, Zague confesó que este duro episodio le salió muy caro, pero que no ha perdido la brújula de su vida. "Sé quién soy, sé qué tipo de valores y principios manejo en mi vida y a pesar de todo eso, no voy a cambiar mi forma de ser. O sea, se me hace hasta injusto que me quieran juzgar o señalar por algo que no va con mis valores y mis principios. No justifico lo que hice, me costó muchísimo trabajo".

Zague reconoció que este error que cometió le costó su matrimonio y que provocó un tifón en su vida, aunque dijo que no se siente arrepentido de lo que hizo.

"No me arrepiento de mi vida, nada. Todo lo que hice, lo hice con conciencia"

"Luis ¿si pudieras eliminar eso de tu vida, lo eliminarías?", le preguntó Zaba Live. "Por supuesto, por supuesto. No me arrepiento de mi vida, nada. Todo lo que hice, lo hice con conciencia. Buenas decisiones, malas decisiones. Aquí la lección es no volverte a tropezar con esa misma piedra", respondió.

