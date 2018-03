Yuridia, en la frontera de sus emociones

El desierto es agotador, caluroso, seco y hasta agobiante. Sin embargo, simbólicamente para Yuridia significa su casa, su infancia, su felicidad y ha llevado esta experiencia con él a un terreno sonoro y estético a través de su reciente disco “Primera Fila” que tiene uno de los hits más fuertes de las listas de popularidad internacionales, “Amigos no por favor”, que ya suma casi 82 millones de vistas en YouTube y ahora está al aire su segundo corte “Respóndeme tú” a dueto con Pepe Aguilar; que no canta mal las rancheras con casi 12 millones de vistas.

Entonces, ahora que la cantante originaria de Sonora y que ha crecido entre la frontera de México y la de Estados Unidos, ha comenzado su gira “Desierto”, le ha dado este toque árido y romántico a su tour, que lo mismo lo plasma en su imagen. El pasado 2 de marzo cantó en Guadalajara ante nueve mil personas, un sold out días antes de presentarte y previo al concierto, tuvimos la oportunidad de dialogar con ella sobre el éxito que está gozando y lo que estará realizando en los próximos meses.





“Yo estoy viviendo en una nube en este momento, estoy muy contenta comenzando el año con el pie derecho, que no es que no me lo esperaba, sino que no pensaba mucho en esto y estoy dejando que me sorprenda mi público y la música que estoy cantando”. Cuando algo se hace con el corazón, la cosecha que se recibe es a manos llenas y de eso se da cuenta Yuridia, su desierto le resultó muy fértil.

“He tenido la fortuna de cantar canciones que me encantan, de trabajar con José Luis Ortega (creador de ‘Amigos no por favor’) que hace letras increíbles y que eso a mí también me hace divertirme más y querer volver a subirme al escenario y hacer más shows. Y creo que gracia a eso se están asomando a la puerta cosas más bonitas. Ahora voy a ir a Estados Unidos otra vez, voy a promover mi música en Centroamérica, voy a estar en el Auditorio Nacional y es sold out. Entonces, sí, lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo”.

Creatividad al máximo

Yuridia ha estado supervisando todo su concepto de la gira, se ha aliado con buenos colaboradores que suman a su carrera, por ejemplo, en las coreografías, viene con un cuerpo de bailarines muy fuerte que además a nivel estético están de primera línea, el vestuario tiene factura y los elementos alternos también.

Ella durante el concierto tiene varios cambios de vestuario, primero con un look western para enfatizar el concepto de la gira, luego un outfit rojo para cantar los temas más seductores, en el momento de las baladas rompecorazones usa un vestido lila similar al de “Primera Fila”, luego usa un vestuario más arriesgado para el momento bailable y finaliza con un atuendo de gala para interpretar los hits que la llevaron a la fama.

“Yo siento que hubo un momento en mi carrera donde era mucho más metida en todo que ahora, en este momento por ejemplo, hay mucha gente que trabaja conmigo que es muy talentosa y que me ayudan a llevar todo esto acabo y que me dicen, ‘relájate un poco más’. Es inevitable, no estar ahí, pero ahora vengo más acompañada que antes”.

La número uno

El movimiento urbano está en apogeo, a Yuridia le gusta y por eso hace un guiño al estilo en su tema “Que nadie se entere” que también vienen en “Primera Fila”, sin embargo, en tiempos de reggaetón, ella es la mexicana número uno en la música con sus baladas de amor y desamor, le da dura batalla a los hits de los interpretes de urbano, y no los ve como competencia, desde su ventana solo se deja fluir.

“Me siento muy afortunada, sobre todo porque hay veces que yo pienso que ser tan leal a un formato no es lo correcto, pero la gente me demuestra que sí voy por buen camino. Entonces, estoy muy contenta por quedarme y creer en mí”. Ahora que va a Estados Unidos se dice emocionada porque allá tiene un público latino que la está esperando con los brazos abiertos.

“La gente de allá es diferente porque se les nota que están lejos de su país y que la música que estás cantando los está acercando, es emotivo estar con ellos, es bonito saber que puede estar una persona en Milwaukee (Estados Unidos) que está pensando en ti, es extraño pero lindo”. Yuridia estará en Los Ángeles, pero también en Ecuador y Perú.