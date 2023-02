El pleito entre la cantante Yuridia y la conductora del programa Ventaneando, Pati Chapoy, no es reciente. Sus encontronazos han sido frecuentes desde que la joven era participante de la Academia.

Este fin de semana, las dos volvieron a ser tendencia luego de que se difundiera un video en el que Pati Chapoy recordó que en una ocasión la señaló por su peso, lo que incendió de nueva cuenta las redes sociales porque los usuarios consideraron el comentario de la conductora como inapropiado y fuera de lugar.

El debate ha recordado algunos de episodios entre Yuridia y Chapoy, como aquel en el que la conductora de TV Azteca aseguró que lo que necesitaba la intérprete era un representante que la controlara.

"Necesita un representante que la ubique, que la controle, que la organice", declaró Pati Chapoy mientras participaba en un homenaje a Yuridia por la venta de sus discos.

"¿Que me controle?", respondió la originaria de Hermosillo, Sonora, mientras se le observa incómoda por el comentario que recibió.

"Sí, yo sé que no sabes nada de esto, que no te gusta, que no compartes, pero la única forma de que alguien realmente dé el salto internacional a todo lo que da es con alguien que esté pensando lo que tú no piensas", respondió Pati.

"Alguien que me ame, más bien", refutó Yuridia.

"¡No, no, no, eso es aparte!", finalizó Chapoy.

El momento incómodo se disipa cuando comienzan a hablar sobre el porcentaje que el representante debería obtener. A lo que Yuridia respondió que debería ser algo justo, moderado, cuando obtuvo otra respuesta de Chapoy, asegurando que así son las cosas en el mundo del espectáculo.