Yuri presume cabellera neón y arrasa en Instagram

El color neón es una de las tendencias más fuertes para usar el resto del año. Celebridades como Rita Ora, Chiara Ferragni o Kim Kardashian han utilizado tonos fluorescentes que resaltan totalmente sus looks. Pues bien, la querida veracruzana Yuri no se quedó atrás y mostró que ella también puede llevar este look al máximo.

Hace unos días, la cantante Yuri sorprendió a su público con un look totalmente "locochón", se trata de una fotografía que promociona su gira.

En la foto, se puede observar que Yuri porta un vestido con hombreras grandes y flecos de cadenas. Lo que deslumbra es su peculiar cabellera en un tono amarillo neón que demuestra que la cantante de "Osito panda" puede subirse a las tendencias del momento y triunfar de sobremanera.

JB