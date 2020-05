Yuri dará miniconcierto dedicado a las mamás

La cantante Yuri ofrecerá este domingo un miniconcierto a sus fanáticos, en especial a quienes son mamás y que siguen sus publicaciones en redes sociales. La intérprete de “Una Mentira Más” esta vez estará acompañada de Rodrigo Espinoza, su esposo y pastor de la iglesia de la que ambos son parte.

“Va a ser el primer 10 de mayo diferente para muchas mamis”

"Vamos a hacer un concierto y una plática para las mamás que se quieran conectar porque yo creo que va a ser el primer 10 de mayo diferente para muchas mamis y como ahora la gente se conecta a través de las redes qué mejor que les podamos dar una felicitación, una plática de fe y esperanza, un poco de distracción en esta etapa difícil de confinamiento", explicó la también actriz.

Dijo además que esta transmisión está pensada especialmente en esas madres que pasarán esta fecha lejos de sus hijos y nietos: "Que se conecten con nosotros yo me aprendí la canción de Juan Gabriel, ´Amor Eterno´ para cantárselas a las mamás de la iglesia y mi esposo les dará un mensaje de amor.

"No es un concierto, son dos o tres canciones y mi esposo dará un mensaje para decirles a todas ellas (a las mamás), que son especiales para nosotros y yo, por mi parte también recordaré a mi madre que fue la mejor guerrera, y así estoy enseñando a mi hija, a que no se rinda, incluso cuando se desespera de que algo no le sale de a escuela", compartió.

Yuri hizo énfasis que este día lo pasará en casa acompañada de Camila, su hija y de Rodrigo, su esposo, disfrutando de su compañía y espera que así lo haga la mororía de la gente "me van a festejar en mi casa, sin mayores cosas, estaremos juntos, atendiéndonos todos porque creo que ahorita los papás estamos viviendo momentos difíciles, las familias no están acostumbradas a pasar tanto tiempo juntos en casa, hay papás que les están pegando a los chamacos como si fueran reos, por eso hay que hacer una pausa y disfrutar de la compañía, en paz, en armonía".

Yurí lanzó esta semana el sencillo Todo el año, tema del género urbano que grabó en colaboración con el cantante puertorriqueño Nio García.

AC