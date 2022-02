Hay que admitirlo, todos hemos escuchado el nombre de James Blunt alguna vez y es debido a una melódica razón: su tema You're Beautiful, con el que el cantante promocionaba su álbum debut del 2004 'Back To Bedlam' del cual seguramente no recuerdes más títulos además de la romantica cancion que todavía hoy, sigue sonando en miles de bodas y aniversarios.

Cualquiera pensaría que el músico británico se encontraba realmente enamorado cuando escribió la letra que acompaña al famoso tema musical, sin embargo, el contexto y significado de You're Beautiful sorprendió incluso a sus más fieles seguidores, cuando James reveló hace unos días en una entrevista de lo que realmente trataba.

Entonces ¿Cuál es el significado de You're Beautiful de James Blunt ?

"Se trata de mí acechando a la novia de otra persona en el metro mientras estoy drogado... relato Blunt en reciente episodio del show de John Bishop, donde además bromeó con el anfitrión diciendo que, a pesar de ello, le resulta agradable que la gente aun la toque en sus bodas, ironizando sobre lo personal que puede volverse una canción, teniendo un significado único y especial para cada persona.

A esta divertida entrevista, se le suman otras con diferentes medios, en las que a lo largo de los últimos años el cantante ha explicado algunas de las frustraciones que le generaba el publico al tacharlo sin sentido (ahora lo sabemos) de “romántico empalagoso”, cuando en realidad cantaba sobre un tipo obsesionado, al que deberían detener o meter a la cárcel por pervertido”.

"Vi un ángel De eso estoy seguro

Ella me sonrió en el metro

Ella estaba con otro hombre

Pero no perderé el sueño por eso,

Porque tengo un plan".

En una de estas entrevistas, James, de ahora 47 años, le contó al diario británico `The Guardian´, sobre el momento que origino la canción: “Un día estaba en el metro de Londres y vi a una exnovia con su nuevo novio. Nuestras miradas se cruzaron, pero no nos hablamos, me fui a casa y escribí las palabras de You re Beautiful en dos minutos, fui a ver a mi amiga compositora Sacha Skarbek en Los Ángeles y, con Amanda Ghost como coautora, terminamos la canción”. El resto es la historia con que todos hemos cantado y suspirado alguna vez.

