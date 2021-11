YosStop sufre problema de salud en la cárcel: "Me siento triste"

Aparentemente YosStop la está pasando mal en la cárcel. Ahora la youtuber enfrenta un problema de salud de su vista, según contó su novio Gerardo González a través de las redes sociales de la influencer.

Según cuenta González, YosStop está asustada por su visión borrosa pues, según la youtuber, ahora no puede ver bien las cosas que se encuentran a más de 2 metros de distancia.

“No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol”, explicó YosStop. “¿En qué momento se me deterioró la vista?”.

La youtuber agregó: “Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible? Tal vez, no lo sé”.

Gerardo González constantemente comparte mensajes que YosStop le entrega para sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores.

González explicó que ese padecimiento podría deberse a una afectación ocular asociada a la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura y que lo que ella siente pueden ser síntomas podrían ser transitorios.

Yoseline fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara “S”, quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.

