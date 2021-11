YosStop sueña con salir de la cárcel

Han pasado casi cinco meses desde la reclusión de la youtuber YosStop en la penal de Santa Martha Acatitla. A pesar de ello la influencer ha mantenido la comunicación con sus seguidores, todo a través de sus redes sociales y con la ayuda de su novio Gerardo Gónzalez. En sus mensajes YosS comparte su sentir en prisión, y todos los aprendizajes que la experiencia le continúa dejando.

"Hoy me preguntó Gerito como siempre: "¿Qué más necesitas?" Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: "¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!", se lee en su reciente mensaje publicado por su novio en Instagram.

A pesar que los textos de Yoss se caracterizan por tener una actitud positiva, fue su último mensaje publicado en Instagram la oportunidad de mostrar un lado más sensible de la youtuber al confesar que extraña su libertad y que sueña con poder estar fuera de esas paredes de ladrillos.

Yoseline Hoffman, vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, le cuenta a sus seguidores que desea con toda el alma dormir junto a su novio Gerardo, recuerda que cuando lo hacían, ella acostumbraba ponerle la pierna encima y de esta manera lo sentía cerca; hoy, desde la cárcel, dice que cuando intenta hacerlo su pie choca con las paredes de ladrillos.

"Familia, amigos y seguidores, todas las noches sueño que ya estoy fuera o estoy durmiendo a lado de Gerardo. Cuando dormíamos juntos le aventaba mi pierna encima, era mi manera de abrazarlo y sentir que ahí estaba. A veces ya no estaba, ya se había despertado, pero cuando estaba ahí me daba mucha paz aunque quizá él lo sintiera como una patada. Pero ahora mientras duermo, aviento mi pierna para "abrazarlo" y se estrella contra los ladrillos y en segundos vuelvo a esta realidad, así que intento volverme a dormir y regresar a donde estaba en mi sueño".

"He salido de muchas cárceles mentales, ¡MUCHAS!, y me faltan otras… como en la que me encuentro físicamente".