YosStop: ¿Qué medidas cautelares debe cumplir la youtuber?

Tras la salida de Yosseline Hoffman de la penal Santa Martha Acatitla la noche de este martes después de que un juez otorgara la libertad condicional, tiene que cumplir con algunas medidas cautelares.

De acuerdo con el juez de control, quien modificó la medida cautelar de YosStop, la youtuber e influencer deberá realizar las siguientes actividades:

Tomar capacitaciones para prevenir la violencia, discriminación y humillación contra cualquier persona. Estos cursos serán impartidos por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso y la Secretaría de las Mujeres. Las clases se impartirán de forma mensual.

YosStop tendrá que reportar su proceso a través de videos.

No podrá acercarse a Ainara ni a sus familiares, con la excepción de cuando la youtuber ofrezca una disculpa pública.

¿Qué pasará si YosStop no cumpla con las medidas?

En caso de que YosStop no cumpla con las medidas cautelares, la influencer podría volver a prisión.

Las primeras palabras de YosStop con la prensa, luego de salir del reclusorio, fueron de felicidad.

“Estoy muy feliz porque ya estoy libre”, dijo Hoffman. "Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa".

La youtuber YosStop estuvo acusada de pornografía infantil luego de que en su canal oficial habló del video de Ainara Suárez, una menor de edad que fue abusada por sus compañeros de escuela.

AC