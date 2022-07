YosStop: Esposo de la youtuber explica la razón por la que cerraron sus canales

La razón por la cual fueron eliminados sus canales de YouTube, sigue siendo un enigma para Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, y su marido Gerardo González, a quien también le eliminaron su canal Somos dos, sin previo aviso y sin la posibilidad de resguardar su material generado.

"De pronto me llegó un correo”

Gerardo González explicó que el miércoles 6 de julio, como cada semana, grabaron un nuevo video para su canal Somos dos, después de editarlo él se encargó de subirlo y programarlo para hacerlo público al día siguiente a las tres de la tarde, tal y como rutinariamente lo hace.

"De pronto me llegó un correo que decía, 'hemos borrado tu canal por infringir los lineamientos severamente o repetidamente', entonces entré a verificar y ya no tenía acceso. Dentro de todos esos avisos te dicen que si crees que borraron por accidente o que hay un error, se puede emitir una apelación al equipo de Google; algo que hice inmediatamente, les mandé una pequeña apelación donde dicen cuál es el link del canal, un correo alterno donde te puedan localizar, también un teléfono y una explicación lo más detallada posible de la situación".

La noticia del cierre de sus canales la recibió YosStop minutos después del mensaje que le llegó a su esposo, la youtuber al igual que González ha buscado contactar al personal de la plataforma sin éxito.

Un vocero de Youtube dijo a EL UNIVERSAL que la razón para el cierre de los canales de YosStop es: "En 2021 se suspendieron los canales de YosStop del programa de monetización, Youtube Partner Program, por violar los lineamientos sobre la responsabilidad de los creadores; desde entonces notificamos a la creadora las consecuencias de eludir las condiciones sobre los términos de servicio. Si una cuenta ha sido restringida de YouTube o de usar alguna de sus funciones, el creador tiene prohibido utilizar otro canal para librarse de estas restricciones, esto se considera elusión y puede resultar en el final de los canales del creador. Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir los lineamientos de nuestra comunidad, al monetizar una nueva cuenta de mientras su participación se encontraba en suspensión".

Gerardo especula por qué pudo haber sido esta sanción por parte de la plataforma, porque tal vez la temática de su video "Parejas machistas", pudiera haber dado una mala impresión, pero asegura que es muy poco probable que esto sea así.

"No se maneja absolutamente nada que pueda romper los lineamientos, no agredimos, no entramos en materia de nada, simplemente hablamos de cosas rutinarias, entonces no veo que haya habido algún problema con el contenido de ese video. Si pones algo que pueda simular agresión o algo así, puede censurar, bajar el video o desmonetizarlo, pero precisamente eso es lo que nos ha llamado la atención, porque cuando algo así sucede generalmente te desmonetizan el video, que es la primer acción que hacen, o en su caso porque también viene dentro de sus reglas, si el video definitivamente no debe estar ahí, te mandan un strike, o si en verdad es un contenido muy grave, hacen una eliminación inmediata, pero éste no es el caso".

Gerardo comentó que la parte corporativa de Youtube se ha mostrado evasiva con ellos, porque no han tenido la posibilidad de una plática, donde les den una justificación ante lo sucedido; también señaló que desde hace tiempo la relación de Yoseline con la plataforma estaba ya muy deteriorada y la postura de ella ha sido estar en paz y subir un video al mes, en el cual comparte sus actividades de trabajo social, talleres, entre otras cosas.

González señaló que tiene otros dos canales, uno donde habla de música y el segundo que sólo tiene un video, pero esos no han sido tocados.

"Hemos intentado ponernos en contacto con ellos, hemos intentado aclararles esta situación, de que este canal no lo hizo ella, no ha hecho más canales, no se han roto las reglas, por eso no va por ahí el asunto".

El también médico dijo que mandó varias apelaciones explicando que específicamente en Somos dos, el contenido del programa manejan un tono amable, que la dinámica de este canal es abordar situaciones cotidianas que envían su propia audiencia y que aderezan con experiencias personales, para después realizar un reflexión desde el punto en vista de él y de su ahora esposa, Yoseline Hoffman.

"Somos dos es un canal relativamente pequeño, no es el impacto que tienen creadores como Jos o Luisito Comunica, que son de muy alto impacto, mi canal apenas iba a alcanzar los 40 mil seguidores, con un promedio de vistas de alrededor de los 40 mil por capítulo; yo abrí ese canal este año con la idea de mantener el podcast, porque es una idea que a mí se me había ocurrido y que comparto con mi esposa".

La invitación a monetizar

Fue en abril cuando recibió un correo por parte de Youtube, donde lo invita a formar parte de Youtube Partner Program, es decir, que ya podía comenzar a monetizar sus videos y aceptó la invitación.

"La misma página te da los formularios que tienes que llenar, tienes que verificar tu identidad para poder con esa asociación, así que te piden un documento oficial con foto, que puede ser el pasaporte o el INE, también te piden verificar tu correo para lo cual puse mi domicilio fiscal y hasta la fecha estoy esperando un pin de verificación que mandan por medio del correo, hasta ahí todo iba bien".

Entre los planes que tenían con este canal, era compartir todo aquello que les está ocurriendo actualmente, como su boda hace un mes o la espera de su primera hija, es decir, temas iban a tener para este canal, nada que violara los estatutos para los contenidos de la plataforma, como el vocero de Youtube dijo a este diario.

Sobre demandar, Gerardo explicó que por el momento no harán nada al respecto y esperarán a tener pronto una respuesta de Youtube, no tienen prisa alguna.

"No hay una urgencia, una necesidad, ni tampoco vamos a forzar a estar en Youtube, no hay una necesidad real de eso, pero lo que sí nos gustaría por valor sentimental, más que por valor comercial, poder recuperar todo el material, porque estamos hablando de un poco más de once años de trabajo en videos (por parte de YosStop)".

Para el músico la plataforma tomó esta decisión basados en una suposición, porque si revisaran podrían darse cuenta que ella no hizo, ni cobró por este contenido, lo que significaría que Jos no rompió ningún alineamiento y que no había necesidad de borrarlo.

"Todo esto es mil por ciento con calma, esperamos poder conciliar esa decisión, tampoco vamos a forzar absolutamente nada, porque ahorita estamos en una posición donde el universo nos ha llevado por caminos nuevos, por caminos que no tenemos que irnos adaptando".

Por el momento subieron el contenido de Somos dos a Spotify, para darle continuidad a su trabajo, pero en el caso de no llegar a una conciliación con Youtube, Gerardo explicó que hay otras plataformas donde mostrar su contenido, pero no hay prisa para en este momento de su parte.

AC