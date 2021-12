YosStop: Abogado afirma que la influencer no tendrá antecedente penal

Aunque públicamente el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, seguirá vinculado al tema de la pornografía infantil, la influencer no tendrá antecedente penal, detalló esta mañana su abogado Ricardo Cajal.

"Va a ser complicado que busquen 'Yoseline'. Siempre va a estar al lado de esa palabra 'pornografía infantil', pero la realidad es que al final se decidió que no era esa vía, fue por otro delito, y no fue condenada por ese delito", dice su abogado Ricardo Cajal.

"Está en todos los medios (el caso de Yoseline) pero formalmente no hay ningún antecedente penal, este sólo se genera cuando te condenan, cuando te declaran culpable de un delito en un juicio".

Condenan a YosStop por pornografía infantil

El pasado mes de junio la creadora de contenido conocida como YosStoP fue vinculada a proceso por pornografía infantil en su modalidad de describir como consecuencia de lo que ella había dicho en su video "Patética generación", en donde describió la violación que vivió la joven de nombre Ainara cuando era menor de edad.

Yoseline pasó cinco meses internada en el penal de Santa Martha Acatitla mientras se llevaban a cabo las investigaciones, sin embargo, la noche de este martes fue puesta en libertad.

Durante cuatro meses de investigación se presentaron nuevas pruebas ante la Fiscalía, detalló el abogado, hecho que permitió reclasificar el delito por uno llamado Discriminación, debido a lo que dijo Yoseline en su video.

"Después de esto, como es un delito menos grave, nos da la opción de llegar a una salida anticipada del proceso, no llegar a juicio oral, esto suspende durante tres años el proceso. No vamos a ir a juicio, no vamos a llegar a ningún lado y en cambio se le imponen una serie de obligaciones que ya se dieron a conocer y una vez cumplidas durante esos tres años el proceso se termina con un efecto de sentencia absolutoria. No hay antecedentes penales, no, nada", apunta.

YosStop y las obligaciones

Al cumplir los tres años, siempre y cuando cumpla sus obligaciones, se archivará el asunto como concluido, comenta Cajal. Las medidas que tiene que cumplir Yoseline incluyen ofrecer una disculpa pública que va a ser videograbada y difundida en sus canales.

También tiene que acudir a cursos y pláticas mensualmente sobre sensibilización de víctimas, discriminación, violencia de género, y de ese contenido hará un video mensual para sensibilizar también a su público sobre estos temas de violencia de género, entre otros.

"El proceso penal ya prácticamente terminó. Ya no hay nada que tengamos que hacer legalmente más que cumplir con las obligaciones que se le impusieron y ella está enfocada en reconstruirse".

El abogado considera además que en un principio se catálogo mal lo que ella dijo y posteriormente se adecuó a una conducta que parece ser más probable, que en este caso es la de discriminación.

CM