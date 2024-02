Yolanda Andrade asegura que Cristian Castro golpeó a Verónica Castro

Yolanda Andrade fue abordada sobre la reciente separación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, suceso que no la sorprendió en lo absoluto, ya la conductora rememoró otras relaciones del cantante que han finalizado mal y, no sólo eso, sino que reiteró la versión en la que asegura que "el Gallito feliz" llegó a golpear a su madre, Verónica Castro, por lo cual lo cree capaz de todo.

Hace una semana, la noticia de que el retorno de Cristian a los escenarios había sido todo un éxito inundaba los encabezados de los medios de comunicación. Mucho se habló de que Mariela Sánchez era la responsable de que el artista estuviera más presente en redes sociales y demostrara un gran interés en impulsar de nuevo su carrera que, en los últimos años, ha quedado relegada hasta cierto punto.

Incluso la propia Verónica Castro reconoció que el noviazgo con Mariela le hizo mucho bien a su hijo, a quien veía muy cambiado desde que la argentina entró en su vida. Sin embargo, bastó menos de una semana de que la pareja pisó tierras mexicanas para que los problemas entre ellos comenzaran.

Fue el pasado viernes, cuando "Ventaneando" reveló que la relación entre los dos había acabado, al parecer, no en muy buenos términos, ya que Sánchez no sólo no se presentó en el segundo de los conciertos de Castro, sino que fue captada en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a la mañana siguiente, lista para regresar a su natal Córdoba.

La noticia causó gran revuelo tanto en México como en Argentina, en donde ya circulan diferentes versiones de cuál fue la causa que los motivó a separarse, especialmente porque algunos días antes, Mariela y Cristian habían asegurado que estaban decididos a casarse y jurarse amor eterno en nada más y nada menos que la Basílica de Guadalupe.

Entre estas versiones, se ha sugerido que Sánchez no manejó bien el dinero de Castro, siendo capaz de gastar 300 mil pesos en marcas de lujo. Otro de ellas, explica que Castro tuvo un comportamiento que Mariela reprobó durante un episodio de celos.

Un medio argentino mencionó también que, aparentemente, Cristian tiene un gran resentimiento hacía su madre.

Ante estos dichos, "Venga la alegría" se contactó con Yolanda Andrade que, durante muchos años, fue una de las personas más cercanas a Verónica, para preguntarle qué opinión le merecía la inesperada ruptura.

Pero para la conductora no fue ninguna sorpresa que Cristian terminase su relación en tan poco tiempo, pues expresó que no sería la primera vez que rompe con una pareja de forma tajante.

"A Gaby Bo que la dejó en Disneylandia ahí sola, o sea sí se ha burlado, lo que pasa es que ustedes son gente con la memoria muy corta y la mala va a ser ella (Mariela), la ratera va a ser ella, antes ustedes, así como pasó con Valeria Liberman y 'ay pobrecito, mira lo que le hicieron'", mencionó.

Pero esta no fue su declaración más contundente, sino la relacionada con el supuesto episodio de violencia que protagonizó con su madre, ya que Andrade asegura que Cristian llegó a golpear a la actriz y, aunque ella no presenció lo ocurrido, señala que fue ella quien se encargó de llevar a Verónica al hospital.

"¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su madre?, que la mandó al hospital, que yo la llevé al hospital, decía mi abuelo 'el que le pega a su madre, se le seca la mano', es pecado.... un ser humano normal, ¿cómo ve la a pegar a su mamá?, me parece muy fuerte; yo no estaba presente, obviamente yo hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital", explicó.

