Yalitza Aparicio revela sus tres superpoderes en el Jalisco Talent Land Digital

Jalisco Talent Land Digital, evento que culmina este 8 de julio, hoy tuvo como panelista a la actriz y activista Yalitza Aparicio, quien sostuvo una charla con Claudia Franco, CEO de Francamente, en la que reflexionó si para triunfar tener talento es suficiente.

Yalitza logró ser nominada a un Oscar tras su primera incursión en el cine —en “Roma” (2018)—, y a este éxito le han llegado muchos más, pero no tanto en la industria del séptimo arte, porque en ese ámbito se tomó su tiempo para regresar: dejó pasar tres años, y este 2021 aceptó el proyecto del realizador Luis Mandoki, quien la dirigió en la cinta “Presencias”, un filme de terror que será estrenado en 2022.

Yalitza recordó que no había tomado otros proyectos que le llegaron tras su participación en “Roma”, de Alfonso Cuarón porque no quería que la estereotiparan, y mientras llegaba un papel que la inspirara ha estado presente como activista en diferentes causas, y es que a Yalitza la mueve la gente, la sociedad y la idea de que si todos nos apoyamos podemos progresar.

Recalcó que seguirá apoyando todas las causas sociales, desde grupos feministas hasta a comunidades indígenas: “Ninguna lucha social está alejada una de la otra, todas van de la mano, todas buscan respetar los derechos de las personas… A mí me enseñaron que si quieres respeto, tienes que dar respeto”.

Al preguntarle qué personajes la inspiran en su vida, Yalitza no duda en responder “mi madre”: “Cuando comencé en todo esto, siempre dije que mi mamá es quien me inspira; ella fue una trabajadora del hogar que siempre me ayudó a salir adelante y luchar por mis objetivos… Ahora he descubierto a nuevas personas; por ejemplo, la directora y actriz Ángeles Cruz, de origen mixteco… Yo quiero ser como ella en el ámbito del cine”.

Sobre cuáles son sus tres superpoderes que la han llevado al triunfo en su vida personal y profesional, confesó: “Tener confianza, creer en lo que realizo y en mis esfuerzos; el segundo, la persistencia, dejé de ser conformista y de abandonar mis sueño sólo porque cometía un error; y la coherencia, debo siempre actuar según lo que pienso”.

Al cuestionarla sobre sus planes futuros, la actriz prefiere reservarse los detalles y comparte que tiene “muchos sueños… Estoy trabajando en mi persona, en mi seguridad, en la actuación. Descubrí que el cine lleva su tiempo, y trabajar los personajes es complicado”.

