El grupo Yahritza y su Esencia a pesar de las disculpas hacia el público mexicano, luego de su descontento con México, los fans no han decidido olvidar esos comentarios debido a su disgusto por la comida mexicana. Por lo que sus padres expresaron sus sentimientos respecto a las críticas.

Por otro lado, en entrevista con el youtuber y locutor de música regional, Pepe Garza la joven confesó que al inicio ya no quería salir porque tenía miedo. Entre lágrimas, Yahritza detalló que a raíz de los comentarios fue que si tuvo miedo de salir a la calle, sobre todo por las amenazas de muerte que recibió.

"Era como estar mirando los vídeos y cómo le estaban deseando la muerte; es mi hermano, ya no era como para echarnos, era más como "no si vienen a México..." Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo...", dijo conmovida.

La artista añadió que la criticaban porque ella y sus hermanos “no tenían humildad”, asimismo resaltó que este rumor no era cierto. Además desconsolada expresó que la gente se burlaba de su forma de hablar y físico.

En otro dato, sus padres revelaron que les dolía mucho ver la situación. "No se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona", expresó la madre nacida en Michoacán.

SN