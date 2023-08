¿WhatsApp ya no te permitirá usar ciertas palabras? Esto sabemos

WhatsApp revolucionó, sin duda alguna, el modo en que nos comunicamos. Brindó un modo sencillo, cómodo e inmediato de mensajearnos con nuestros seres queridos, y directamente desde nuestros dispositivos móviles.

Sin embargo, es probable que hayas escuchado que hay cierto tipo de palabras que pueden encender las alertas de WhatsApp. Conoce más al respecto.

¿Hay palabras que no deberías usar en WhatsApp?

WhatsApp es muy claro sobre el tipo de usos con el que se deben disfrutar sus servicios, los cuales sólo deben perseguir "fines legales, autorizados y aceptables", según el apartado de Condiciones de la compañía. En realidad, no hay una sección específica en donde se exprese puntualmente la existencia de palabras prohibidas en su servicio de mensajería.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que la plataforma restringe el uso de WhatsApp con propósitos "ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas, como la promoción de delitos violentos, explotar o poner en peligro a niños o coordinar conductas dañinas".

Es importante mencionar que WhatsApp no puede detectar las palabras que envías en tus mensajes. De hecho, no puede acceder a los mismos debido a su cifrado de extremo a extremo. "WhatsApp no tiene manera de escuchar las llamadas ni ver el contenido de los mensajes que están cifrados de extremo a extremo", explica la plataforma en su Centro de ayuda. "Este cifrado garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo", detalla el sitio web.

No obstante, la plataforma puede acceder a ellos si un usuario reporta algún contenido. La compañía tiene acceso a los "últimos cinco mensajes que recibiste de esa persona o grupo". De igual forma, "recibe la identificación del usuario o grupo reportado, información sobre el momento en que se envió el mensaje y el tipo de mensaje enviado (imagen, video, texto, etc.)", de acuerdo con el Centro de ayuda. De esta forma, el uso de ciertas palabras, que de alguna u otra manera contribuyan a transgredir las Condiciones de WhatsApp y su consecuente denuncia, podría ser un motivo por el que la compañía tome acciones, pero no la única, ya que hay más conductas prohibidas por la misma.

Estas son las medidas que podría tomar WhatsApp contra conductas maliciosas

De acuerdo con su apartado de Condiciones, además de las ya mencionadas anteriormente, la plataforma prohíbe otro tipo de conductas, como aquellas que:

Vulneren, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp, de sus usuarios o terceros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u otros derechos de propiedad.

Impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas.

Se hagan pasar por otra persona.

Impliquen el envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares.

Al incurrir en alguna de estas conductas, WhatsApp podría emprender acciones contra dichas cuentas. "Si advertimos la existencia de este tipo de personas o conductas, tomaremos las medidas pertinentes", se puede leer en su apartado de Condiciones.

Las acciones que puede tomar la plataforma van desde inhabilitar la cuenta, suspenderla, sin posibilidad de crear otra sin su autorización, hasta contactar con las autoridades.

