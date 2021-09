Yahir lucha por sus sueños en “Hoy no me puedo levantar”

Cuando comenzó la pandemia, el musical basado en las canciones de Mecano, “Hoy no me puedo levantar”, estaba por llegar a Guadalajara, pero debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, esto no pudo suceder. Pero no hay fecha que no se cumpla, y finalmente los tapatíos podrán disfrutar de este espectáculo el próximo 11 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex.

El musical, que recién culminó funciones en la Ciudad de México, ahora avanza al interior de la República con una breve gira de cuatro funciones; la primera es en nuestra ciudad, después irá a Monterrey, Querétaro y Puebla. En entrevista con EL INFORMADOR, Yahir comparte que este proyecto ha sido toda una aventura y espera que el público de Guadalajara lo disfrute tanto como él y el resto de la producción.

“Este regreso ha sido muy emocionante, estamos muy felices, primeramente por haber completado el proyecto que se planteó para la Ciudad de México, donde la gente fue retomando con confianza y con alegría, porque no hubiera pasado esto si el público no hubiese tenido la fe”, sobre lo que se estaba haciendo como el tema de la seguridad y la sanitización constante, “estuvimos cuatro meses trabajando con la obra y ninguno de nosotros salió contagiado. Y ahora que vamos para Guadalajara, creo que pasará lo mismo; tenemos que vivir con alegría y fe de que vamos a pasar un rato increíble con ‘Hoy no me puedo levantar’ que es una obra espectacular de principio a fin”.

Resalta Yahir los atractivos del musical en cuestión de producción, diseño, talento, ensamble y canciones, “absolutamente es una locura y me encantaría que la gente de Guadalajara, cuidándonos como se debe, vivamos un gran momento después de tanto tiempo que lo hemos esperado”. El único cambio que habrá en las fechas fuera de la Ciudad de México es que Jorge D’Alessio no participará porque está de gira con Matute, en su lugar estará José Antonio López Tercero.

Sobre el aprendizaje que Yahir obtuvo con “Mario”, su personaje, expresa: “Siento que tiene un espíritu de lucha y un espíritu de cumplir sus metas y sus sueños. Es un personaje que tiene toda la energía del mundo, que tiene hambre por conseguir sus sueños y eso a mí me encanta, me deja un gran aprendizaje, en el aquí y en el ahora, en el teatro ha sido importantísimo vivirlo así, disfrutar de esas paredes, esas luces, ese humo y el compañerismo, porque por la manera en la que lo quieras ver, esto pudo no haber pasado”.

Nueva música

El 20 de agosto habría sido el lanzamiento del nuevo sencillo de Yahir, pero debido a que varias ciudades regresaron al semáforo rojo se aplazó la salida, ahora está programado para los primeros días de octubre junto con el regreso del musical “Jesucristo Súper Estrella” el cual se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 a partir del primero de octubre.

“Nosotros durante la pandemia empezamos con el pensamiento de un disco, nunca de sencillos, pero cuando llegó la rola, dijimos, ‘¡wow, este es el sonido!’ Es una balada con una orquestación tremenda, con cuerda y batería en vivo. Esta canción tiene muy pocas cosas programadas, casi todo es orgánico, me urge que la escuchen. Siento que con la pandemia la composición se abrió y es muy padre trabajar con ese lado creativo a partir de todo lo que se está viviendo”.

Finaliza al decir que ya tienen al productor que rematará el disco, “eso sí, canciones tenemos muchas, pero esto de que sea sencillo por sencillo a mí también me ayuda mucho porque creo que puedo todavía darle ese toque final al álbum, tenemos dos o tres sencillos que podemos sacar sin problema y después pensar en lanzar el disco”.

