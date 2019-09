Ya viene “Élite 2”, ¿listos para echarse un maratón?

El próximo viernes 6 de septiembre inicia la segunda temporada de “Élite” a través de la plataforma Netflix. La historia desde su estreno cautivó al público por la manera de abordar el universo de los jóvenes y también por el suspenso que es parte de su sello, por lo que las expectativas de esta nueva aventura son altas. Al respecto, Danna Paola, quien es una de las protagonistas de la trama, confía en que el público vivirá más intrigas y quedará por demás enganchado con los nuevos capítulos.

“En ‘Las Encinas’ viene un nuevo misterio, es una temporada más ‘dark’ en el sentido de que hay situaciones que no te esperas y relaciones de personajes que no te esperas; la llegada de los nuevos (personajes) también es un cambio completamente diferente, en cada capítulo nada es lo que parece”, dice en entrevista la también cantante. “Es una gran temporada, yo me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho cada uno de los que estamos en este proyecto”.

Los nuevos actores que se integran son Georgina Amoros como Cayetana, Claudia Salas como Rebeca y Jorge López como Valerio, este último representando al hermano de Lu, el personaje que interpreta Danna Paola.

Sobre la responsabilidad de ser un elenco de caras jóvenes con un éxito tan grande como éste, Danna explica que todos están viviendo un gran momento en sus vidas. “Este fue un parteaguas en mi carrera, el trabajar con una plataforma como Netflix que al final también te posiciona, porque es el Hollywood del mundo. Básicamente para nosotros es una experiencia nueva, era estar en un proyecto del que no sabías lo que iba a pasar y que un año después ves que fue la serie más ‘maratoneada’, que a la gente le encanta la trama y que están esperando con ganas esta segunda temporada, se me pone la piel de gallina nada más de pensarlo”, comparte.

Su evolución con Lu

En cada capítulo el público conocerá la evolución de esta historia, gracias a la sacudida que llegarán a dar los nuevos personajes. CORTESÍA

Sobre el personaje que Danna interpreta, Lu, quien logró conectar con la audiencia y es uno de los personajes favoritos en redes sociales, éste tendrá cambios muy importantes, uno de ellos, precisamente por la llegada de su medio hermano Valerio.

“La vida de Lu cambia muchísimo con la llegada de su hermano, es increíble la manera en la que está llevada esta relación, son dos chicos súper solos que viven en una casa enorme, son como ‘Hansel y Gretel’, estos niños que han carecido de mucho amor familiar y que al final ellos han tenido que ser el apoyo uno del otro. Son como dos personitas que van luchando con lo que se les pone en frente. Y también me gusta mucho que siendo latinos hay muy buen rollo, hemos hecho un trabajo espectacular Jorge y yo, ha sido muy bonita la conexión que tenemos, que ha sido llevada también a raíz del amor de la familia, porque al final uno nunca sabe de dónde te llegan las experiencias para aprender y madurar”, comparte en entrevista.

Danna puntualiza que su personaje alcanza una evolución que la audiencia podrá apreciar episodio tras episodio: “Es una Lu muy diferente en la relación con su hermano, es liberada y es otra persona completamente diferente a lo que normalmente la hemos visto, siendo perfeccionista todo el tiempo; su hermano llega a moverle un poco el mundo y a meterse en la relación de ella con Guzmán. Será muy bonito ver la razón por la cual Lu es como es y que durante cada capítulo el público se dará cuenta del trasfondo de la historia familiar y todo lo que pasa con el personaje. Yo estoy muy emocionada con los escritores, con los productores, mis directores y mis compañeros quienes también han hecho que esto sea posible”.

La música más que presente

Así como pasó en la primera entrega, Danna también tendrá la oportunidad de exponer su música en la segunda temporada de “Élite”: “Me emociona mucho, estoy muy contenta porque he estado justamente trabajando a la par con lo de mi música a full, mi sencillo ‘Mala fama’ salió en marzo, el remix salió hace poquito; además, ya lanzamos mi nuevo sencillo: “Oye Pablo”; pero sí, dentro de ‘Élite’ hay una canción mía”. Su nuevo EP se llama “Sie7e” y adelanta que vienen más colaboraciones musicales.