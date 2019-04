Danna Paola le saca provecho a su "Mala fama"

Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación masiva; hoy en día todos defienden su opinión a través de ellas, y precisamente esto ha generado que se conviertan en un “arma de doble filo”, donde se puede desacreditar y desprestigiar a cualquier individuo. Como figura pública que es, Danna Paola lo sabe muy bien, ha sido víctima de los “haters”, pero toda esa mala vibra ella la transformó en una canción divertida y pegajosa llamada “Mala fama”, que a unos días de su estreno ya alcanzó tres millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

“Estoy alucinada y feliz. Para mí ha sido una gran sorpresa, un regalo gigante; estoy muy agradecida con mis fans por posicionar la canción, por sus comentarios, por sus críticas; al final, es la primera canción escrita por mí que ha salido, la idea del video también fue mía… Es como un bebé, mi retoño. Además de que es el inicio de algo muy grande que viene con el nuevo álbum. ‘Mala fama’ ha tenido un éxito que no me esperaba, pero que deseo que lo siga teniendo y siga subiendo como espuma”, comparte en entrevista.

La también actriz está más que satisfecha con el revuelo que causó la letra donde además menciona en ella a exponentes de la música urbana como Maluma y Ozuna, para darle juego a esta canción pícara: “Este tema lo hice en Miami junto con Andrés Saavedra, Andy Clay y Yoel Henríquez. Para mí ha sido muy loco desde el momento en que llegué al estudio, porque justo había salido una nota mía, y me dije, ‘es que estoy harta, quiero hablar de la mala fama que me hacen’. Empezamos a lanzar ideas y fue algo que salió súper rápido, la canción fue creada en una noche y para mí fue increíble”.

Danna explica que de cosas negativas salen cosas positivas como esta canción, en un momento de la sociedad donde todo se polariza: “Justamente hoy en día las redes sociales tienen una importancia grande en la industria y en el mundo, ahora todo se basa en lo que dicen o no de ti en ellas. Entonces, para mí era importante sacar este tema, porque aunque es divertido, la mala fama no solo viene a nivel amoroso, también a nivel bullying; y esto es como tomar las riendas y decir: ‘no me importa, yo vivo la vida como yo quiero, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa lo que la gente diga de mí’”.

Danna Paola señala que ella asumió esta filosofía de vida, de dejar pasar los comentarios negativos, cuando se fue a vivir sola a España a propósito de las grabaciones de la serie de Netflix, “Élite”: “Aquí he aprendido muchísimo, el venirme a otro país y a otra cultura y enfrentarme a millones de cosas, me hizo cambiar mucho mi mentalidad. Conocí otras costumbres, las chicas tienen otra manera de pensar, no les importa lo que la gente diga. Entonces, cuando más estás conectado en lo que eres y en lo que estás viviendo, solo piensas en construir para ti… Eso fue lo que yo hice el año pasado, fue crucial en ese sentido, cambié mucho, me transformé”.

La próxima presentación de la cantante será en la Ciudad de México el 20 de junio, en el Teatro Metropólitan, con su gira “Mala fama”; además, espera pronto estar en Guadalajara.

Poder femenino

Justo en este momento las mujeres están marcando pauta en la música, las canciones más populares son hechas por ellas y para Danna Paola esto representa una gran responsabilidad. “Últimamente el poder femenino se ha estado posicionando con más fuerza, y se trata de recalcar y abrir los ojos, todo lo que está en nuestras manos para hacernos escuchar sobre lo que toda la vida nos han tapado; por ejemplo, que está mal decir lo que piensas, que no tienes la fuerza, que no puedes decir lo que quieres. Y para mí, como mujer, es importante en la industria unirme a este movimiento, aunque estoy ahí desde una manera más privada porque también tengo causas a las cuales apoyo, que al final no reflejo todo el tiempo en las redes sociales. Pero posicionarme como una mujer empoderada en la música internacional para mí es algo importante”.

Más cercana

La seguridad fue un elemento importante en el que trabajó Danna Paola para lograr que todo lo negativo se le “resbale”: “Soy una figura pública y no estoy ajena de lo que se diga, por eso quiero hablar de ello a través de esta canción y mi próximo álbum es totalmente vivencial; todo lo que me ha pasado lo tengo escrito en una canción y para mí es algo muy importante porque es lo que quiere escuchar mi público, quiero que mis fans entiendan un poco cómo es mi vida”.

Sus seguidores podrán ver una estrella más abierta: “Quiero que conozcan esa otra parte mía, la privada, y llevarla de una manera muy cool; este año vendrán mil cosas que me tendrán cerca de mi público, así como ahora con todo esto que estamos presentando”.

El álbum sale este 2019, lo ha trabajado desde hace dos años: “Empecé a componer y para mí este es el momento perfecto para sacarlo, está avanzando de maravilla. También estoy rodando la segunda temporada de ‘Élite’ y estoy escribiendo temas para la serie”.