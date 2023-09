La actriz y cantante, Ximena Sariñana, quién estuvo presente en la edición 65 de los Premios Ariel, celebrada en el Teatro Degollado de Guadalajara, habló sobre la situación actual de su productor musical Luis Miguel Melche, quien fue brutalmente golpeado en la Feria del Caballo del Estado de México tras la participación musical de Ximena hace unos meses, situación que ocasionó que perdiera la visión de uno de sus ojos.

"Él está bien dentro de lo que cabe, perdió un ojo y todavía no recupera la vista del otro. Entonces, la situación es delicada, no puede ejercer su trabajo como a él le gustaría. No ha podido regresar a los escenarios, no ha podido regresar a trabajar y eso tiene implicaciones, no solo emocionales, también económicas muy fuertes. Y lo que sé es que el caso está muy atorado, todo va muy lento, como es común tristemente en este país".

Resaltó que todavía no hay responsables, "fue una tragedia y ha tenido un impacto muy fuerte en su vida y en nosotros como equipo de trabajo. No nos queda más que ayudarlo y estar ahí para él". Externó que están cocinando proyectos para ayudarlo económicamente.

A nivel particular, señaló que está trabajando en su sexto disco de estudio.

