Will Smith le pone su rap al Genio de "Aladdín"

No todas las noches se junta el rap y los cuentos de "Las mil y unas noches" de Sherezada, acompañando la alfombra púrpura de la premier de "Aladdín" (2019), versión con actores del clásico animado de Disney que se estrenara en 1992 y que le diera a Robin Williams la oportunidad de inmortalizarse con las generaciones de niños, como el Genio.

Ahora el responsable de meterse a la lámpara maravillosa es Will Smith, quien titubeó al momento de ser invitado por la casa de Mickey Mouse para hacerla del Genio, pensando que "las cosas bien hechas son mejor dejarlas así".

"Lo que quise lograr con mi interpretación del Genio, era un homenaje a Robin WIliams y su manera de actuar con su voz, con sus canciones y todo eso que llevó a la gente a conectarse con él. Tuve mucho miedo al inicio; pero después, tras una sesión de prueba en el estudio de grabación con la canción "Friend like me" ("Un amigo fiel en mí"), me di cuenta que su base rítmica de hablar rápido del Genio, era como el hip hop; por lo que me dije: "¡Estoy en casa!" Así que fue la música la que me ayudó a apropiarme del personaje y brindarle mi voz", dijo Smith a El Universal.

Smith, de 50 años, también aprovechó para explicar que su conexión con el Genio, radica en esos brazaletes que encadenan al personaje a obedecer a su amo y darle tres deseos, hasta que alguien lo libere de su lámpara, que es frotada una y otra vez, eternamente.

"Antes de mi receso, me llegué a sentir esposar por mí mismo. Pensé que ya había llegado a un tope de mi creatividad y de los personajes que podía ofrecer. Así que me tomé un par de años para disfrutar a mi familia y meterme en un viaje espiritual. Estudié mucho", explicó.

"'Aladdin' fue lo primero que me involucré y me di cuenta, que en esta nueva etapa de mi vida, todo debe comenzar con preguntarme sobre lo que le quiero decir al mundo. Preguntarme: ¿cómo este nuevo proyecto contribuye a la familia humana?, ¿puedo ir por el mundo con las ideas que la película representa? Y… ¿puedo enseñar y promulgar estas ideas con buena conciencia? 'Aladdin' cruza todas estas casillas de preguntas con un 'sí'", dijo el fuera llamado Príncipe del Rap.

Acompañado de su esposa Jada Pinkett, Smith aprovechó para lanzar el reflector hacia los magos de los efectos visuales tras "Aladdin", que animaron toda su actuación detrás del micrófono.

"Yo estaba en las escenas con los actores, para interactuar con ellos al momento de filmar; pero cada vez que sale el Genio con ese tono azul en su piel, es todo animado con la magia digital", señala Smith, satisfecho de hacer su primer filme para Disney y deseando poner a bailar a una nueva generación.

EFE / E. Laurent

JB