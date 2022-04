Will Smith: Netflix cancela otra película del actor tras el incidente en los Oscar 2022

Las consecuencias por darle una cachetada a Chris Rock en los Oscar no paran para Will Smith, pues Netflix ahora confirmó que no realizará la secuela de “Bright”, película protagonizada por Smith y Joel Edgerton en 2017 para la plataforma.

Aunque Netflix no aclaró si la decisión de cancelar “Bright 2” fuese por el incidente en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, esta decisión viene después de otras producciones canceladas donde el actor iba a participar. Fue Bloomberg quien confirmó que este proyecto de Netflix no se realizaría,

Netflix: ¿De qué trata "Bright"?

“Bright” cuenta la historia de dos policías de Los Ángeles (un humano y otro orco) que deben dejar de lado sus diferencias biológicas y de vida para proteger a una joven elfa y una reliquia que podría ser peligrosa en manos equivocadas.

Más cancelaciones para Will Smith

A principios de abril, Netflix reportó que la producción “Fast and Loose” no se realizaría por parte de la compañía. Esta película estaba en negociación por la empresa y Universal Studios, según reportó The Hollywood Reporter.

Asimismo, según fuentes, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se hiciera cargo de un proyecto con Will Smith, quien recibió el premio a Mejor Actor en la ceremonia. Sin embargo, poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Oscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano.

AC