Sonidos desgarradores y un acercamiento extremo con el público fue lo que ofreció la banda de metalcore While She Sleeps durante su presentación en el tercer día de actividades en el festival Hell and Heaven 2022.

No fue una, ni dos, ni tres veces, fueron más de cuatro las veces en las que el cantante, Lawrence, se aventó hacia los asistentes del Centro Dinámico Pegaso, en Toluca, para ser elevado en sus brazos.

Mientras era llevado por sus fans, el vocalista de la banda interpretó sus mejores canciones, dejando sorprendidos a todos los amantes del metal, sobre todo a los que han sido sus seguidores más fieles.

Durante 50 minutos la banda hizo estallar las gargantas y corazones de todos los presentes con temas como "Sleeps society", su trabajo más reciente; además de que se dio tiempo de disfrutar el espectáculo de celulares que se alzaban para para capturar lo mejor del show.

"Anti-social", "You are all you need", "The guilty party", "Eye to eye", "Four walls", fueron algunos temas que detonaron la energía del público asistente.

Agitado, pero emocionado el vocalista se dirigía al público para interactuar, en ocasiones se quedaba mirando a todos sus fans cuando sin avisar se lanzaba.

Entonces fue cuando olas gigantes de brazos lo transportaban de un lugar a otro, en ocasiones cuidado por sus elementos de seguridad.

¡Todo un rockstar!



De verdad que @whileshesleeps está divirtiéndose en el @HHOpenAir ya que si vocalista Taylor Lawrence está disfrutando de su show. pic.twitter.com/Ae4ZX8sYxm — LaCarteleraMx (@LaCarteleraMX) December 4, 2022

Mientras que en otros momentos cantaba por un pasillo en la pista de baile por lo que todos aprovechaban para fotografiarlo; previamente, estuvo en el Hell Stage: Butcher Babies, Santa Cruz y Nightbreed.

MF