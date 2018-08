Warner Bros. trabaja en secuela de "Crazy Rich Asians"

El estudio Warner Bros. confirmó hoy que está trabajando en la secuela de la exitosa comedia romántica "Crazy Rich Asians", la primera película en veinticinco años de un gran estudio de Hollywood que cuenta con un reparto formado completamente por actores de origen asiático.

El medio especializado The Hollywood Reporter detalló hoy que Jon M. Chu, realizador de "Crazy Rich Asians" y cuya carrera también incluye los filmes "G.I. Joe: Retaliation" (2013) y "Now You See Me 2" (2016), se sentará en la silla del director en esta nueva película.

Warner Bros. se ha movido con gran rapidez tras el excelente estreno de "Crazy Rich Asians", que llegó a los cines de EU. el pasado miércoles y que lideró la taquilla del último fin de semana con 34 millones de dólares.

Este largometraje protagonizado por Constance Wu y Henry Golding se impuso con claridad a otros lanzamientos destacados de la semana como "Mile 22", la nueva película de acción de Mark Wahlberg.

"Crazy Rich Asians" es la primera cinta de un gran estudio de Hollywood encabezada por un reparto de origen asiático desde "The Joy Luck Club" (1993), filme del cineasta Wayne Wang.

Siguiendo los esquemas clásicos de la comedia romántica, esta película cuenta la historia de una joven que se enamora en Nueva York de uno de los hombres más ricos de Singapur.

La novela "Crazy Rich Asians" forma parte de una trilogía firmada por el escritor Kevin Kwan que completan los libros "China Rich Girlfriend" y "Rich People Problems".

Warner Bros. posee los derechos para adaptar al cine la trilogía completa.

