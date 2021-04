El estreno de la nueva adaptación cinematográfica de "Mortal Kombat" está más cerca de las salas de cine mexicanas, y bajo la distribución y producción de Warner Bros. Pictures, el filme basado en el popular videojuego llegará a finales de abril y también en plataformas como HBO MAX en Estados Unidos el 23 de abril.

Con el apoyo de New Line Cinema y Atomic Monster/Broken Road, esta adaptación de 110 minutos de duración, retomará a la popular franquicia de videojuegos "Mortal Kombat", creada por por Ed Boon y John Tobias y lanzada al mercado en 1992, proyecto con el que se popularizaron en el mundo gamer "ataques" como el "brutality" y "fatality", y que en su época ocasionaron que el videojuego fuera clasificado como ultraviolento y no apto para menores de edad, ya que gráficamente los personajes y sus reacciones mostraban escenas sangrientas.

Para esta adaptación, la dirección es responsabilidad del cineasta australiano Simon McQuoid, quien con este filme hace su debut como director de largometraje, respaldado por la producción de James Wan, quien ha participado en proyectos como "El Conjuro" y "Aquaman", además de tener en su equipo a Todd Garner (En El Tornado y ¡Te Atrapé!), McQuoid y E. Bennett Walsh (Hombres de Negro: Internacional, El Sorprendente Hombre Araña 2: La Venganza de Electro).

Simon McQuoid inició la dirección de "Mortal Kombat" a partir del guion de Greg Russo y Dave Callaham, responsables de la producción de "Mujer Maravilla 1984", quien a su vez se inspiró en la historia de Oren Uziel, quien realizó "Mortal Kombat: Rebirth".

Tras el lanzamiento de su primer avance y nuevos tráilers estrenados esta semana con tres minutos de duración mediante la cuenta oficial Mortal Kombat Movie (@MKMovie), la expectativa de los fans va en aumento desde redes sociales al darse a conocer también el equipo de producción que darán el estilo visual y de concepto de la trama, pues el director de fotografía es Germain McMicking (True Detective, Top of the Lake: China Girl), en tanto que el diseño de producción corre a cargo de Naaman Marshall (Amenaza en lo Profundo, Servant), y la edición es por cuenta de Dan Lebental (Spider-Man: Lejos de Casa) y Scott Gray (Top of the Lake, Daffodils).

El supervisor de los efectos visuales es Chris Godfrey, conocido por "Hacksaw Ridge", el vestuario fue diseñado por Cappi Ireland (Un Camino a casa, El Cazador), y la música fue propuesta por Benjamin Wallfisch, reconocido por su trabajo en "Blade Runner 2049" e "IT".

¿De qué trata?

En esta nueva entrega, "Mortal Kombat" se enfocará en la historia "Cole Young", luchador de MMA, quien acostumbrado a recibir una paliza por dinero, desconoce su herencia poderosa y tendrá que hacer frente sorpresivamente al emperador "Shang Tsung", de Outworld, quien ha enviado a su mejor guerrero, el mítico "Sub-Zero", un "Cryomancer" de otro mundo, que tendrá la misión de cazar a "Cole".

Temiendo por la seguridad de su familia, el luchador "Cole" va en busca de "Sonya Blade" en dirección a "Jax", un comandante de las fuerzas especiales que lleva el mismo dragón extraño con el que nació Cole.

Pronto, se encuentra en el templo de "Lord Raiden", un dios anciano y el protector de "Earthrealm", que concede santuario y refugio a aquellos que llevan la marca, y es aquí en donde "Cole" entrena con los experimentados guerreros "Liu Kang", "Kung Lao" y el mercenario rebelde "Kano", para dar batalla a sus nuevos enemigos de Outworld en un desafío que lo llevará a desbloquear sus arcanos, el inmenso poder desde dentro de su alma y así salvar a su familia.

¿Quién es quién?

Lewis Tan , da vida al protagonist "Cole Young", y ha participado en filmes como "Deadpool 2" y "Wu Assassins" de Netflix.

, da vida al protagonist "Cole Young", y ha participado en filmes como "Deadpool 2" y "Wu Assassins" de Netflix. Joe Taslim es "Sub-Zero", y ha participado en producciones como "Star Trek Sin Límites".

es "Sub-Zero", y ha participado en producciones como "Star Trek Sin Límites". Hiroyuki Sanada es Hanzo Hasashi/Scorpion, y ha participado en "El Rascacielos".

es Hanzo Hasashi/Scorpion, y ha participado en "El Rascacielos". Jessica McNamee interpreta a "Sonya Blade", y ha participado en películas como "Megadolón".

interpreta a "Sonya Blade", y ha participado en películas como "Megadolón". Josh Lawson , da vida a "Kano", y ha participado en filmes como "El Escándalo".

, da vida a "Kano", y ha participado en filmes como "El Escándalo". Tadanobu Asano es Lord Raiden, y ha participado en "Midway: Ataque en altamar".

es Lord Raiden, y ha participado en "Midway: Ataque en altamar". Mehcad Brooks dará vida a Jackson "Jax" Bridges, y ha participado en series como "Supergirl".

dará vida a Jackson "Jax" Bridges, y ha participado en series como "Supergirl". Ludi Lin será como "Liu Kang", y ha participado en filmes como "Aquaman".

será como "Liu Kang", y ha participado en filmes como "Aquaman". Chin Han será Shang Tsung, y ha participado en filmes como "Rascacielos".

