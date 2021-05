"Voy con todo": Enrique Guzmán ratifica denuncia contra Frida Sofía

"Voy con todo, esa niña no se sale con la suya", comenta Enrique Guzmán tras asistir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Frida Sofía, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era niña.

"Yo sólo les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya"

"Yo sólo les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya… Caiga quien caiga, voy a ratificar, lo que no tiene ella es vergüenza…", comentó Guzmán a los medios de comunicación.

Desde que el cantante fue señalado por su nieta Frida Sofía de haber abusado de ella, decidió actual legalmente en contra de sus declaraciones interponiendo una denuncia civil, en la que también pide la reparación del daño en contra de las personas que resulten responsables.

Guzmán también adelantó que la denuncia que interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante fue penal.

"Ya ratifiqué… contra Frida es civil, contra Gustavo Adolfo es penal", dijo a su salida del juzgado.

Por otro lado, expresó que le dan mucho coraje los comentarios de odio que se han hecho contra él en las personas después de las declaraciones de su nieta.

"Me da mucho coraje que mucha gente me han mentado la madre diciendo que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando eso no ha pasado nunca", expresó.

El cantante no especificó si llegaría en algún momento a perdonar a Frida Sofía, pero sí dijo que lo que necesita es medicarse, "habría que medicarla es todo lo que necesita".

Tanto Enrique Guzmán como su defensor legal declararon que, por el momento, no darán ninguna declaración y que próximamente se celebrará una conferencia de prensa.

JM