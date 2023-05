El pasado jueves 18 de mayo se estrenó en salas de cine del país el documental “Volverte a ver” de la directora Carolina Corral Paredes y la productora Magali Rocha Donnadieu, mismas que también desarrollaron el corto documental “Llueve”, el cual también se puede ver desde el 10 mayo en FilminLatino y que también estará en salas de cine. Ambos proyectos con diferentes historias, se conectan en un mismo contexto, las decenas de cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto en el año 2017. Si quieres ver el proyecto, en Cineteca FICG está disponible.

A propósito EL INFORMADOR conversó con las cineastas sobre estos proyectos fílmicos. “Volverte a ver” sigue a Lina, Angy y Edith, dos madres y una hermana de personas desaparecidas, quienes se entrenan como peritos forenses para poder participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto en Jojutla. Mientras que “Llueve” es un documental animado que cuenta la historia de María, una mamá que descubre que la Fiscalía de Morelos enterró a su hijo y a 115 cuerpos más en una fosa oculta e irregular en Tetelcingo.

Magali destaca que ella y Carolina tienen tiempo trabajando juntas, incluso desde antes de hacer películas hacían activismo. “Estuvimos en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en Cuernavaca en 2011 y ahí empezamos a documentar con un colectivo que teníamos que se llamaba Emergencia MX donde estábamos varias personas que hacíamos audiovisual en diferentes oficios y la idea era documentar los procesos y acciones de las diferentes caravanas. Era un medio libre informando lo que sucedía con las herramientas que contábamos. Y de ahí, cuando escuchamos la noticia del proceso de exhumación en Jojutla y Tetelcingo en Morelos, acudimos con esa idea de registrar la memoria histórica y de testimonios de lo que estaba pasando y así llegamos a ese espacio”.

Cuenta que inmersas en ese contexto, poco a poco fueron descubriendo cómo iban a contar estas películas que hoy presentan. Carolina, en ese sentido explica que “Llueve” es la precuela de “Volverte a ver”. “‘Llueve’ cuenta cómo María Hernández y su hermana Amalia descubren la fosa de Tetelcingo porque habían inhumado a su hijo Oliver ahí ‘por error’ dice la Fiscalía entre comillas. Y después de Oliver se dan cuenta que hay otros 116 o 117 cuerpos y deciden hablar por ellos y preguntarse quiénes son y por qué los enterraron ahí sin avisar”. “Llueve” es un cortometraje animado de 10 minutos que ilustra María Conejo, una artista cuautlense donde se explica como elemento simbólico que la lluvia le da a María señales, lo que significa que es un medio de comunicación entre ella y su hijo, pues cuando llueve, él le está tratando de decir algo.

“Y ‘Volverte a ver’ es un largometraje documental sobre la fosa de Jojutla, en el que grabamos al colectivo Regresando A Casa Morelos entrenándose en labores forenses, tomando un taller para entender qué es lo que van a registrar y qué necesitan observar de esa fosa que se abrirá en Jojutla. Entonces, ellas participan de las exhumaciones y toman nota de todos estos cuerpos, de sus ropas, de sus cicatrices, los analizan de forma muy amorosa, no cómo solo los analizaría fríamente un perito o un funcionario, sino como mamás o familiares de desaparecidos”, expresa Carolina. Además, relata que estas mismas mujeres también reciben a los familiares que llegan a preguntarse si sus desaparecidos están en esta fosa. “Es una película que está observando lo que sucede estos días, es como un ojo que está presente como si fuera una personas más”.

Durante el documental, una de las protagonistas plantea que las personas desaparecidas viven una doble desaparición, cuando son arrebatadas de sus hogares y cuando el mismo gobierno, en este caso el de Morelos, las oculta en fosas. “Este documental retrata la participación del gobierno en esta cadena de desapariciones y en esta cadena de la misma guerra. Por lo menos esto de la doble desaparición es que no sabemos quién los mata, si el crimen organizado o el gobierno, o por cualquier circunstancia y el hecho de que el gobierno encuentra el cuerpo, se lo lleva a los servicios forenses y lo desaparece. Entonces, las personas buscan a su familiar y el gobierno ya lo enterró en alguna fosa común”, relata Magali. “Es impresionante esa participación que no sabemos si es complicidad o si es ocultamiento, o negligencia, como el caso de los tráilers que hubo en Jalisco, que estaban llenos de cuerpos y que ya no les cabían en los servicios forenses”.

Resalta además que en otros países se tienen que hacer los enterramientos con un protocolo donde haya carpetas de investigación y autopsias. “Y en México no sucede, aquí literalmente enterraron a las personas sin autopsia, sin carpeta de investigación… Entonces, está esa frontera en donde nos preguntamos si es negligencia o complicidad y participación en esta cadena de desaparición y creo que casi que se responde esa pregunta cuando ni siquiera hay una voluntad política de terminar los procesos tanto de exhumación como de identificación, a casi siete años de que acudimos a esas exhumaciones, no hay avances, no sabemos quiénes están enterrados ahí, solamente se han entregado 14 cuerpos de la fosa de Tetelcingo y en Jojutla no se ha identificado ninguno, no han empezado siquiera los procesos de identificación”.

Estos proyectos fílmicos que ya están visibles, seguirán su recorrido con una gira con Ecocinema por diferentes Estados de la República en espacios más comunitarios. Además, las realizadoras continuarán con su labor de seguir representando historias sociales y ambientales.

MF