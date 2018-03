Vive Latino espera este año a más de 135 mil asistentes

La edición 2018 del festival Vive Latino espera a más de 135 mil personas durante los dos días de actividades, este 17 y 18 de marzo, en el Foro Sol y sus inmediaciones.

Se prevé que la noche de este jueves terminen todos los montajes para la fiesta sonora en la que participarán representantes de 18 países de diferentes géneros musicales.

Lourdes Skipsey, productora general del encuentro, informó a los medios que las pruebas de sonido con las bandas iniciarán la mañana del viernes.

NTX / J. Lira

Serán cinco escenarios oficiales más una tarima extra dedicada a "palomazos", así como la Carpa Casa Comedy, con la participación de diferentes standuperos, la Carpa Ambulante con la proyección de diferentes documentales y el tradicional Tianguis Cultural del Chopo.

Durante un recorrido hecho por Notimex, indicó que se utilizaron 250 trailers de puro equipo de producción, más otros vehículos con todos los servicios de los músicos.

Gorillaz, Molotov, Morrisey, Cuca, Queens of the Stone Age, Fito Páez, Infected Mushroom, Los Cafres, Pussy Riot, Panteón Rococó y Love of Lesbian son algunas bandas que participarán en la cita.

También Los Tres, Noel Gallagher´s High Flying Birds, Los Pericos, Paté de Fuá, Kase. O, Pvris, Residente, Los Jaivas, Titán y el concepto de Rock en tu idioma sinfónico volúmen 2, entre otros.

Este año la única forma de pago para alimentos, bebidas y mercancía oficial será de manera electrónica a través del servicio "Cartera VL", para lo cual se contará con infraestructura y tecnología de primer nivel.

De esa manera los melómanos podrán pasar un festín sin preocupaciones, al hacer sus transacciones de manera más rápida y disfrutar de sus artistas favoritos, destacó Jordi Puig, director creador y fundador del Vive Latino.

NTX / J. Lira

"En el Corona Capital aquel año estábamos dando un paso hacia adelante, pero a lo mejor demasiado rápido, la tecnología de software no era tan avanzada en ese entonces y cayó una lluvia que nadie esperaba.

"Ahora la realidad no ve el tema de que no funcione esto porque las pulseras ya funcionarán "offline", pues no se necesita Internet para que se realice.

"Pensemos en una kermes, tú llegas, te acercas a uno de los 200 puntos de recarga que tenemos, te dan la pulsera, la recargas y consumes libremente en el festival. Es una comodidad, queremos que todos tengan un buen servicio.

"En el momento en el que ya no quieras tener tu dinero en la pulsera, vas y te devuelven el dinero en ese momento en efectivo y si no lo quieres hacer, si te fuiste a tu casa y te quedó saldo, te metes con el número de chip de la pulsera y con un trámite con tu tarjeta de crédito te reembolsan el dinero".

Por otro lado mencionó que el grupo Gorillaz traerá a más de 30 personas en la plataformas, en su mayoría músicos invitados, con quienes presentará el espectáculo con el que están de gira mundial.

También media hora antes de la presentación del cantautor británico Morrissey se proyectará un documental de 25 minutos que la estrella pidió se pasara mientras se hace el cambio de escenario.

Por petición del vocalista tampoco se permitirá la venta de carne en las inmediaciones del lugar donde ofrecerá su concierto, ya que es vegetariano.

"Todos los artistas tienen sus particularidades y nuestro trabajo es ir trabajando con cada uno para llegar a un acuerdo entre ambas partes y así será con Morrissey y su equipo; no queremos violentar lo que a él no le gusta", señaló Puig.

JA