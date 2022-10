Esta película llena de acción e incertidumbre es una gran alternativa para ver en la pantalla grande.

Vista por última vez. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Will Spann está llevando a su futura ex esposa, Lisa, a la casa de sus padres cuando desaparece misteriosamente sin dejar rastro durante una parada en una gasolinera. Desesperado por localizarla, Will recurre a la policía, que no lo ayuda e incluso sospecha de él.

Decidido a encontrar a Lisa, Will se sumergirá en el área criminal de la ciudad, mientras escapa de las autoridades en esta intrigante y llena de acción carrera contra el tiempo.

Vista por última vez

(Last seen alive)

De Brian Goodman.

Con Gerard Butler, Jaimie Alexander, Ethan Embry, Russell Hornsby, Michael Irby.

Estados Unidos, 2022.

XM