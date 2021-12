Viral: Tiktoker regala miles de pesos a vendedora de elotes para que visite a su familia en Navidad

La Navidad 2021 está muy cerca y el espíritu de estas fechas ya puede sentirse en el aire. Esta temporada tiene el efecto de tocar las fibras de muchas personas, y algunas de ellas deciden realizar buenas acciones o actos de caridad con el prójimo, sobre todo con aquellos que menos tienen. Y esto le sucedió a un tiktoker.

El joven de 24 años, quien decidió regalarle mil dólares (aproximadamente 21 mil pesos) a un vendedor de elotes para que pueda visitar a su familia esta Navidad. A través de un video en la plataforma TikTok, el usuario @juixxe muestra al inicio de éste el dinero, al tiempo que va guardando el efectivo en un sobre.

Posteriormente, luego de llegar a las inmediaciones de un Walmart, el joven tiktoker se acerca a un vendedor de elotes y le pregunta: "¿A cuánto están los elotes?"

"En 5 el vaso", responde el vendedor.

Posteriormente, Morales le pregunta cómo va su día a lo que el mercader precisa: "La verdad, muy lento". Ante la respuesta @juixxe le cuestiona: "¿Ya está listo para la Navidad?" y justo en ese momento le entrega el sobre con el dinero mostrado al principio: "Pues le quería dar un regalo, mil dólares, mi amigo".

El vendedor de elotes se muestra sumamente conmovido: "Mi niño tiene síndrome de Down, por eso estoy haciendo esto. No sabía si los iba a ver en Navidad, ellos están en México…no tienes idea de lo que esto significa... voy a asegurar que voy a poder ir a verlos", le dice el vendedor al tiktoker mientras acepta el sobre con el dinero.

Asimismo, el vendedor le mostró a Jesús una foto de su hijo en su teléfono, además de reiterarle que su gesto le dio mucha alegría ya que con ello podrá estar con su familia en esta época navideña.

El dinero era una donación

Al final del clip, el joven tiktoker le explica al vendedor que el dinero proviene de varias donaciones que le envían sus seguidores de redes sociales.

"Me da tanta alegría oír eso, amigo. Quiero que sepa que esto viene de donaciones que me mandan mis seguidores por redes sociales, viene con mucho amor el dinero".

El video que ya es viral en TikTok cuenta con más de un millón de "Me Gusta", 5 mil 674 comentarios y más de 6 millones de reproducciones.

Un Tiktoker de buen corazón

El usuario de TikTok @juixxe que cuenta con más de un millón de seguidores y más de 44 millones de "Me Gusta" en su perfil, tiene en su cuenta varios videos en los que ayuda a personas de escasos recursos a volver sus sueños realidad.

AC