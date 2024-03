Luego del estreno del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” en el que ex actores revelan los abusos de los que fueron víctimas mientras trabajaban en Nickelodeon. Varios internautas aseguran que Jerry Trainor, actor de “iCarly” habría protegido a sus compañeros del productor Dan Schneider.

En el documental se narra algunas conductas que tuvo Dan Schneider, (quien es conocido por producir series como “Drake & Josh”, “iCarly”, “Victorious”, “Zoey 101” entre otras) sobre algunos actores que en su momento eran menores de edad.

Debido a lo anterior, a través de redes sociales se compartieron varios videos en donde los internautas aseguran que Jerry Trainor, quien a Spencer en 'iCarly', habría hecho lo posible por alejar al resto de los actores del productor.

Los internautas llamaron a Trainor “héroe sin capa” pues aseguran que él estaba consciente del peligro que posiblemente corrían los menores de edad que trabajan en la serie de “¡Carly!” como Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress y Noah Muck.

A través de videos compartidos en Tik Tok, muestran varias situaciones en las que Jerry Tarinor trataba supuestamente de impedir que el productor se acercará a los actores. En uno de los clips se ve cuando todos los protagonistas parecen darse un abrazo y Dan Schneider trata de unirse pero Jerry lo bloquea con su cuerpo para evitar que Dan toque al resto del elenco.

Incluso otros usuarios aseguran que Trainor acudió al set de grabación aun cuando no tenía escenas por grabar, para poder cuidarlos.

Luego de volverse virales los videos, algunas personas han aplaudido al Trainor y aseguran que al final el actor de Spencer si fue un verdadero y buen hermano mayor.

Finalmente, recordemos que el actor Drake Bell habló recientemente del abuso sexual del que fue victima cuando trabajaba en Nickelodeon.

