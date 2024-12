Caroline Cray, una joven de 24 años originaria de Massachusetts, enfrenta una realidad completamente distinta a la de la mayoría de las personas. Su alimentación está limitada a avena y a una fórmula infantil hipoalergénica llamada EleCare. Esta no es una decisión de estilo de vida ni una elección dietética, sino una respuesta a una enfermedad crónica rara conocida como síndrome de activación de mastocitos (MCAS), que provoca reacciones alérgicas graves ante casi todos los alimentos.

A pesar de las restricciones que le impone su condición, Cray no ha dejado que esto afecte su vida social ni las festividades. Ha logrado adaptarse a los desafíos que su enfermedad le presenta, buscando maneras de disfrutar de las ocasiones especiales como cualquier otra persona.

Su historia comenzó en septiembre de 2017, cuando Cray sufrió su primer shock anafiláctico después de consumir helado. En los meses siguientes, su salud se deterioró rápidamente, desarrollando reacciones alérgicas graves a alimentos comunes como pan, pizza, arroz y frijoles, lo que la llevó a ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos durante 12 días, según Fox News Digital.

Aunque inicialmente los médicos pensaron que su condición podría ser temporal, los síntomas persistieron. Cray experimentó dificultades como opresión en la garganta, dificultad para respirar y picazón constante, lo que sumió su vida en una incertidumbre constante.

Después de casi un año de pruebas, en mayo de 2018, finalmente recibió el diagnóstico de síndrome de activación de mastocitos (MCAS). Esta rara y crónica enfermedad se caracteriza por la liberación descontrolada de sustancias químicas por los mastocitos, lo que desencadena reacciones alérgicas graves ante incluso los estímulos más mínimos. Con este diagnóstico llegaron cambios drásticos en su vida, incluido un régimen alimenticio sumamente restringido compuesto únicamente por avena y EleCare, una fórmula infantil especializada.

Llevar esta dieta, que Cray sigue desde hace cinco años, no solo exige un control riguroso para evitar las reacciones alérgicas, sino que también requiere un esfuerzo físico y emocional significativo. Antes de cada comida, Cray debe tomar medicinas y soportar la monotonía de alimentarse con los mismos alimentos día tras día.

Sin embargo, su dieta no es la única herramienta que utiliza para manejar su enfermedad. Además de seguir su estricta alimentación, Cray toma varios medicamentos con diferentes frecuencias: algunos diarios, otros semanales y algunos quincenales. Aunque este tratamiento le ayuda a evitar reacciones alérgicas graves, no ha logrado suprimir el deseo de diversificar su alimentación. Ha intentado incluir en su dieta alimentos como pollo, cordero, batata y brócoli, pero cada vez que lo hace, las reacciones alérgicas no tardan en aparecer. Para ello, sigue un proceso muy cuidadoso bajo la supervisión de un terapeuta especializado en MCAS.

A pesar de todo, Cray mantiene la esperanza de poder expandir su dieta en el futuro. Este es su quinto año siguiendo su régimen de avena, y aunque ha sido una experiencia desafiante, continúa probando alimentos, uno por uno, en un intento por saber si su cuerpo los acepta sin generar reacciones adversas.

