Viral: Belinda se besa con dos mujeres en pleno concierto (VIDEO)

Belinda no para de ser el centro de los reflectores con polémicas. Ahora la actriz y cantante sorprendió a todos al besarse con dos mujeres en pleno escenario.

La polémica escena sucedió en Madrid, España, en la Plaza de Pedro Zerolo durante una presentación de la marcha LGBT+, donde Belinda no se la pensó ni dos veces para compartir fluidos con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen, Valentina. El momento, por supuesto, recordó a los fans cuando Madonna se besó con Britney Spears y Christina Aguilera.

Después de su presentación, la intérprete de “Luz sin gravedad” siguió celebrando con sus amigos en un bar. Incluso, la propia cantante compartió los momentos por Instagram, donde se le escucha decir en varias ocasiones que ama México.

Valentina junto a Belinda y Lola Rodríguez dándose de besos en la marcha del orgullo en Madrid ���� pic.twitter.com/FFOkupmGMI — La Grupa (@NotLaGrupa) July 6, 2022

Las Fiestas del Orgullo de Madrid, conocidas popularmente como el Orgullo LGTB+ de Madrid y por su acrónimo MADO, son las fiestas celebradas por el barrio de Chueca, en el centro de Madrid el fin de semana posterior al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT.

Belinda y Lola Rodríguez actuaron juntas en la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén".

Hace 12 años que Belinda no aparecía en una producción de cine o televisión. La actriz de origen español que obtuvo su fama en México, trabajó como último proyecto en este país durante un capítulo de la serie "Mujeres asesinas", pero tras su ruptura con el cantante Christian Nodal, con quien tenía planes de boda, decidió cambiar todo y volver a su origen.

Se mudó a España, donde aceptó ser parte de "Bienvenidos a Edén"; serie que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que son invitados a una fiesta en una isla secreta, pero tras el festejo, cinco de ellos se dan cuenta que están siendo parte de un experimento.

"Me parece que es una historia muy original y completamente diferente a lo que he visto, eso me encantó", dijo Belinda en entrevista en mayo.

Es en España donde Belinda ha pasado los últimos meses, aunque hace unas semanas estuvo en México para presentarse en Monterrey como parte del cartel del festival Machaca.

En dicha presentación la cantante de 32 años enloqueció a sus fans con unos movimientos sexys sobre el escenario. Hace unos días lanzó el tema musical "Las 12" junto a la española Ana Mena.

Con información de SUN.

AC