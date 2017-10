¡Viene una gran tormanta a las salas de cine!

¿Qué pasaría en un mundo donde podemos controlar el clima, pero el sistema que usamos falla y genera grandes estragos: desde heladas inesperadas en medio del desierto o fuegos incontrolables surgidos de las entrañas de la ciudad… Así como tormentas sorpresivas que ponen de cabeza a la política? Esa es la pregunta que lanza el director y productor de cine Dean Devlin, a través de su ópera prima: “Geo-Tormenta”, la cual llega a la cartelera nacional hoy.



En entrevista con los protagonistas y Devlin, desde Los Ángeles, California, es precisamente Gerard Butler (actor principal) quien comparte que el filme surgió dentro del ambiente muy familiar: “Esta película se hizo por una de las razones más puras, cuando Dean Devlin estaba con su hija ésta le preguntó: ‘Papá, ¿no podríamos crear una máquina que detenga el cambio climático?’, y él creó esta historia. Sea con la ciencia misma o con la unión como especie al pensar más globalmente, tiene nociones inspiradoras. De eso es la película. Es un cuento para contar antes de dormir”.



Otro de los actores participantes en la cinta es Jim Sturgess quien compartió la experiencia de haber trabajado bajo la dirección de Dean Devlin: “Tiene una buena combinación: toda la experiencia de producir grandes películas, aunque sea su primer cinta. Tiene la emoción de un debutante pero la experiencia de un experto”.

¿Quién es quién en la cinta?

Gerard Butler interpreta a Jake, un científico encargado de crear una serie de satélites multinacionales que logran modificar el clima desde el espacio exterior, pero por su forma de ser pierde el empleo, y es sobre el mensaje que busca dar este filme, que el histrión escocés comenta: “Quien controla el clima controla el mundo. La gente quiere de inmediato tener el poder, el respeto. Sea en política o en la vida, la gente piensa en sí misma y cómo puede usarlo a su favor. Otro mensaje de la cinta es que eso no es lo que se debe hacer: podríamos pensar en una manera más global”, comentó.



En Geo-Tormenta, el hermano de Jake es Max, personaje interpretado por Jim Sturgess (a quien recordamos por su trabajo en “Across the Universe” y “Cloud Atlas”), entrevista el histrión hizo referencia sobre su inclusión en el proyecto: “Me emocionó que Warner Brothers me pidiera participar: no había estado en una cinta así de grande. Leí el guion muy emocionado. De inmediato supe que era algo en lo que quería estar involucrado: el espacio, el cambio climático, los grandes efectos especiales y esa historia muy real entre hermanos. Me encantó el personaje”.



En la ficción de “Geo-Tormenta”, la prometida de Max es encarnada por Abbie Cornish, actriz australiana. Para Abbie, el perfil de la película fue lo que la cautivó: “Quería hacer una película así, la pasé muy bien en “RoboCop” (2014), quería estar de nuevo en una cinta así, de esa escala. Con películas así surge el niño interior, es muy, muy divertido”.



Abbie Cornish da vida a una agente secreta, rol para el que se preparó con expertos en el área: “Tuve la suerte de poder consultar a un ex agente secreto. Tuve entrenamiento físico, son muy atléticos y fuertes. Además de lo corporal, trabajé en llenar ese mundo… Lo que significa ser un agente secreto. Me puse a ver videos y fotos, me sorprendió que todas las mujeres tenían el cabello perfecto, todos los hombres son guapos, visten Gucci, son geniales”.



Un efecto colateral de “Geo-Tormenta” es poner el tema del cambio climático en el cine. Para Jim, “Al filmar esta cinta pensamos en el impacto y los temas, el cambio climático. Al instante de enterarte sobre el tema no lo puedes ignorar. Ojalá la gente estuviera más enterada de los impactos. Cada vez es más parte de la conversación. Vemos las estadísticas, es difícil de ignorar”, finaliza.

El toque mexicano

El casting de “Geo-Tormenta” eligió a Eugenio Derbez para interpretar a Hernández, científico en el espacio con el que interactuará Jake (Gerard Butler). El actor mexicano aporta el toque de humor a la trama.

Sinopsis

Un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas... Todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos.