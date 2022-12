Al mediodía de este lunes 12 de diciembre la familia Fernández Abarca ofreció una misa para recordar a la leyenda de la música vernácula, Vicente Fernández, pues se cumplió un año de su muerte.

A la misa se le permitió la entrada a los medios de comunicación reunidos, y algunos familiares ofrecieron algunos mensajes a propósito del primer aniversario luctuoso de "Chente".

"Gracias por tanta demostración de cariño en el primer aniversario (luctuoso) de mi padre, él va a quedar en la memoria del público por siempre. Esto es algo muy familiar, muy especial (la reunión), venimos a rezarle, vienen mis hijos y toda la familia", dijo Alejandro Fernández a su arribo al rancho, además cantó brevemente "Volver, volver".

Doña Cuquita también se acercó a dialogar con los medios ya adentro, donde está el mausoleo de Vicente. Externando que ha sobrellevado su pena porque siempre ha estado tranquila y en paz. "Yo nunca fui revoltosa, nunca fui metiche". Dijo además que los arreglos para este día especial fueron tardados porque se atravesó el Día de Muertos y luego había que decorar con flores de Nochebuena para las fiestas decemebrinas.

Confesó además que diario a las 17:00 horas le reza un rosario porque a esa hora recuerda que lo sepultó. "No me voy a decaer porque él no va a revivir. Entonces, para qué me busco problemas".

También Camila Fernández se conmovió hasta las lágrimas recordando a su abuelo, así también compartió un momento con la gente que comenzó a acercarse para cantarle a "Chente", hubo quien se puso a llorar mientras cantaba con el marichi en vivo que sigue interpretando canciones rancheras.

Se prevé que a las 17:00 horas haya una misa con el público presente aquí en las instalaciones de los Tres Potrillos.

TAMBIÉN LEE: Se cumple un año de la muerte de Vicente Fernández

