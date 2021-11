Vicente Fernández: Cuquita Abarca resalta mejoría del cantante; este será su proceso de recuperación

Con un semblante más tranquilo ante las mejoras que Vicente Fernández ha tenido tras salir de terapia intensiva, Refugio “Cuquita” Abarca, compartió algunos detalles sobre el proceso de recuperación de su esposo, destacando que “El Charro de Huentitán” ya tiene más interacción con la familia.

“Siempre he estado con él (Vicente), no me he retirado”

Durante el concierto a beneficio que Alejandro Fernández y sus hijos Camila y Alex ofrecieron la noche del 3 de noviembre en el Museo Cabañas, Cuquita charló con la prensa sobre cómo ha llevado la situación médica que enfrenta su esposo, resaltando que ya se encuentra más estable.

“Está recuperándose muy bien, va muy bien, sí responde todo lo que le preguntan. Desde que entró —Vicente Fernández al hospital— he estado con él, siempre he estado con él, no me he retirado”, indicó Cuquita Abarca al detallar que si bien Vicente reacciona a la recuperación e indicaciones del personal médico, aún no presenta diálogo fluidos para una conversación habitual: “con la cabeza te dice sí, ahí va poco a poco recuperándose”.

Respecto a la posibilidad de que Vicente Fernández sea dado de alta del hospital señaló que “ya se está pensando en eso”, aunque enfatizó que no hay una fecha estipulada para que ello ocurra: “se va a recuperar, tiene mucha mejoría, saben que su enfermedad es lenta y se va a ir recuperando”.

Recalcando que la recuperación de su esposo es progresiva y a su tiempo, Cuquita compartió que si bien extraña la rutina cotidiana que tenía con Vicente, reconoce que la prioridad es la atención médica sin importar cuánto tiempo más permanezca en hospitalización: “yo estoy muy contenta. Estoy muy agradecida con toda la gente. A toda la gente le doy las gracias, yo también les mando bendiciones. No me puedo caer, tengo que estar fuerte para verlo. Lo único que le puedo dar es amor”.

Planean trasladar a Vicente Fernández a su rancho

Cuquita adelantó que la idea es trasladar a Vicente Fernández a su rancho a espera de que los médicos lo autoricen en algún momento, sin embargo, puntualizó que de momento no han adaptado alguna zona de su hogar para recibir al cantante en dado caso de que sea dado de alta de su hospitalización, y añadió que ella, como madre de la familia Fernández, su voz es tomada en cuenta para todas las decisiones respecto a las situaciones médicas que se han tenido y se tendrán que tomar.

Tras finalizar el concierto brindado por su Alejandro Fernández, el cantante fue escueto con la prensa que lo abordó para tener una reacción sobre la mejoría de su padre, de quien durante la misma noche del 3 de noviembre, se compartió el último reporte médico indicando su mejoría paulatina, sin embargo, “El Potrillo” solo balbuceó algunas palabras refiriendo alegría por los avances de su padre.

¿Qué dicen los médicos sobre la salud de Vicente Fernández?

De acuerdo al comunicado compartido este miércoles, Vicente Fernández ha tenido una mejoría luego de salir de terapia intensiva; esto “le ha ayudado a tener un mayor avance en la interacción y función”.

Los médicos informaron que durante los días Vicente Fernández está despierto e interactuando, mientras realiza las sesiones de rehabilitación que son generadas en forma intermitente. “El respirador únicamente con soporte mínimo, cada vez tolera más tiempo en forma espontánea”, detallaron.

