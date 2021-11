Alejandro Fernández celebra gala en pro de la niñez

Anoche se celebró la cena con causa “Un eco por la niñez”, encuentro en el que se recaudaron recursos que serán destinados a Ecos Jalisco, programa musical impulsado por el Gobierno de Jalisco desde 2013, en el que niñas, niños y jóvenes de zonas vulnerables reciben formación musical profesional para detonar entornos de paz y desarrollo artístico y social.

La cena realizada en el Museo Cabañas, contó con la coordinación de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el Voluntariado Jalisco Solidario, la Secretaría de Cultura Jalisco y la Fundación Alejandro Fernández, que comandada por el cantante Alejandro Fernández y sus hijos Camila y Alex Fernández brindaron un íntimo concierto en agradecimiento a los benefactores que se sumaron a la causa con el fin de recaudar hasta cinco millones de pesos para mejorar e incrementar la infraestructura, capacitación y alcance de Ecos Jalisco.

"Estoy conmovido… Para mí y mi familia la música siempre ha sido nuestra vida y un soporte para vivir. Estamos felices de participar y sumarnos con nuestra fundación, y a través de Ecos ayudar a cambiar la vida de nuestros niños que más lo necesitan", indicó Alejandro Fernández, quien interpretó éxitos como: "Nube viajera", "Me dediqué a perderte" y "Caballero".

La velada sorprendió a los asistentes con un recital especial protagonizado por el Mariachi Infantil ECOS “Cirilo Marmolejo” y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que amenizaron el encuentro con canciones emblemáticas como: “El son de la Negra”, “Los Arrieros” y el "Huapango de Moncayo", entre otras.

Refugio "Cuquita" Abarca. La esposa de Vicente Fernández estuvo presente en la velada. El Informador/ N. Gutiérrez

Previo a subir al escenario, Alejandro Fernández compartió la cena con su familia y su pareja Karla Laveaga, acompañado también por su madre Refugio "Cuquita" Abarca, quien expresó a la prensa su entusiasmo por celebrar una velada tan especial en beneficio de la niñez y el arte, y aunque lamentó la ausencia de su esposo Vicente Fernández, "Cuquita" reveló que las expectativas para que el "Charro de Huentitán" regrese a su casa están más presentes que nunca, tras salir de terapia intensiva:

"Va muy bien, responde a todo lo que le preguntan; desde que entró he estado con él. No lo he dejado ni un día, va recuperándose".

En pro de la música

Entre los principales objetivos de la recaudación es que los recursos se sumen al presupuesto que Ecos Jalisco ejercerá en 2022 para crear tres nuevos núcleos musicales: en la colonia La Cofradía de Tlaquepaque; la zona de Chalpicote y Agua Caliente, en Poncitlán, y en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata de Mezquitic; además de mejorar la infraestructura del Hogar Cabañas, incrementar los instrumentos y fortalecer la capacitación de profesores en música y canto.

