Hoy llegan a la plataforma de ViX+ los dos primeros episodios de la serie “Travesuras de la niña mala”, adaptación de la novela del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, la cual es protagonizada por los argentinos Macarena Achaga y Juan Pablo Di Pace.

En entrevista con EL INFORMADOR los actores dialogan sobre esta historia de época que recorre al menos cuatro décadas en varias ciudades, principalmente en París, pero también en Lima, Madrid, Tokio y Londres.

La trama es una épica historia de amor de una joven inconformista y aventurera (Achaga), y “Ricardo” (Di Pace), quien está atrapado en una rutina previsible y al que ella llama el “niño bueno”. Gracias a “la niña mala”, éste aprende a salir poco a poco de su elemento.

“Es una historia larga, pasan varias décadas y van a vernos transformarnos también a través de los años. Esto fue de lo más interesante de hacer esta historia, porque al final del día no deja de ser todo un desafío, cambiar y evolucionar”, cuenta Macarena, quien reconoce la labor de la gente de producción, maquillaje y vestuario, “hasta lo que me toca a mí porque es representar una edad que todavía no tengo”.

Sobre interpretar a la “niña mala”, una mujer que rompe con los convencionalismos de una época conservadora, fue toda una aventura para Macarena: “Doy vida a ‘Arlette’, una mujer controversial, que particularmente a mí me emociona interpretar. Siempre he tratado de elegir papeles que representen a mujeres extraordinarias que tienen claro cuál es su lucha y hacia dónde van, y que no les importa mucho lo que tienen que dejar de hacer para conseguir lo que quieren. En este caso, esta mujer a base de mucho sacrificio empieza a tomar el control de su vida con todo y las limitantes de una época como los años 60 o 70”.

Durante la trama, Maca interpretará a varias personalidades que tiene “la niña mala”: “Me parece algo extraordinario hacer todas estas personalidades en un solo proyecto, generalmente necesitas muchos proyectos para poder hacer distintos roles para mostrar tu trabajo y tu gama como actriz”.

Para Juan Pablo generar la química en pantalla con Macarena fue también un momento importante, ya que sus personajes se complementan de la mejor manera: “Él es un tipo introvertido y tímido… Es un ratón de biblioteca, pero ella es lo opuesto, es extrovertida, se va para adelante, es de esas personas que tienen iniciativa, pero al ser tan distintos también se atraen. Nosotros como actores tenemos similitudes con los personajes. Y para mí desde el primer día trabajar con Maca (la química) fue inmediata”. Recuerda que antes de este proyecto no se conocían, y el primer acercamiento que tuvieron fue por Zoom, ella desde la Ciudad de México y él desde Buenos Aires.

“Los dos nos quedamos contentos con la dinámica tan viva que hay con los dos personajes en escena. El libro habla de eso, que ambos son como el agua y el aceite y se atraen por eso, pero también son muy incondicionales el uno con el otro. Los dos son expatriados, visitantes en otras tierras, los dos se quieren ir de Perú y eso los junta”.

En cuanto a rodar en lugares reales como París y Londres, señala Juan Pablo que eso le dio más veracidad a sus interpretaciones, “esto nos hacía el trabajo más fácil, porque entrabamos en una locación y estaban todos los extras convertidos (y sentíamos) que estábamos en los años 60 o 70”.

Expresa que este elemento, más la belleza que resalta en pantalla fueron un personaje más, “se ven épocas auténticas”.

Finalmente, sobre adentrarse en el mundo de Vargas Llosa, resalta Juan Pablo que el autor tiene un lenguaje único y bello, “‘Ricardo’ es un personaje que en el libro está escrito con detalle”. Para el actor es importante que el público latino vea su trabajo como intérprete con esta serie, sobre todo porque ha estado trabajando más para el público europeo y de Estados Unidos.

¿De qué trata “Travesuras de la niña mala”?

La serie presentará la épica historia de amor entre “Arlette”, una mujer inconformista y aventurera y su amor de la adolescencia, “Ricardo”, un hombre atrapado en una rutina previsible, quien, gracias a “Arlette”, poco a poco aprende a salir de su zona de confort. En el trascurso de 40 años, la vida de estos dos personajes se entrelaza por todo el mundo: Lima, Paris, Madrid, Tokio y Londres, entre otras. La “niña mala” nos desafía a cuestionar la vida en piloto automático, transformarnos y hacernos cargo de quienes queremos ser, además de buscar la felicidad mientras nos sentimos inmortales.

CT