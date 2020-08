Verónica Langer, a un paso del Ariel

La complicidad que la actriz Verónica Langer ha forjado con el cineasta Marcelino Islas Hernández, es bastante peculiar: producción que llega a sus manos cimbra en el legado del cine mexicano con personajes que muestran los claroscuros de la vida fuera de la narrativa habitual.

Por sexta ocasión, Verónica Langer llega a las nominaciones del Premio Ariel —otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas— en la categoría de Mejor actriz gracias a “Clases de historia”, película dirigida, escrita y producida por Marcelino Islas Hernández, en la que la artista brinda una mirada conmovedora sobre una profesora de secundaria que da un giro a su vida al confrontarse con la estudiante “Eva” (Renata Vaca), quien le hará ver que es posible romper con la rutina y la apatía cuando todo parece perdido.

“La película ya la presentamos fuera de México, la llevamos a los festivales de Tokio, Alemania, San Francisco, y la respuesta ha sido buena cuando se ve que entre estos personajes se establece una relación especial. La gente —tras ver el filme— queda muy conmovida e identificada con esta relación que es diferente y a la vez nos habla de los encuentros que podemos tener entre las personas que, no necesariamente depende de las edades y la condición, que son dos almas solitarias que se encuentran”.

Verónica Langer ganó el Ariel a Mejor actriz en 2017 por “La caridad”, el primer filme que protagonizó para Marcelino y que marcó una conexión especial con este director, pues a raíz de las ovaciones que esta película tuvo al ser también ganadora como Mejor coactuación femenina con Adriana Paz, Islas Hernández optó por escribir un nuevo personaje para Verónica pensado exclusivamente en ella.

“Quedamos muy contentos trabajando juntos y me dijo que escribiría un guion para que yo especialmente lo hiciera, por eso le puso mi nombre al personaje. Trabajó el guion un buen rato y nos reuníamos para que me contara cómo iba la historia, yo le hacía mis comentarios y de alguna manera es una historia en la que participé en la escritura. Marcelino es una persona tenaz y muy creativa”.

Langer señala que al tener un personaje estructurado solamente para ella fue una experiencia diferente con un compromiso mayor, en la que tuvo la oportunidad de añadir su toque personal.

“Estuve muy emocionada de que me escribiera esta historia, es como un sueño que un director se inspire en ti, creo que es algo que todos los actores deseamos, el me hizo un traje a la medida. Hubo muchas escenas que significaron un gran reto para mí, no fue fácil, porque cada historia tienen sus particulares características y retos. Me sentí comprometida en el buen sentido, quise entregarme a esta historia”.

Retoma grabaciones

Aunque la pandemia por el COVID-19 postergó el monólogo teatral que Verónica Langer planeaba para este año, la actriz explica que sus actividades en televisión paulatinamente regresan al retomar las grabaciones de la telenovela “Imperio de mentiras”.

“Ahora estoy en el llamado de ‘Imperio de mentiras’ (protagonizada por Angelique Boyer) producida por Televisa y Giselle González. Se retomaron las grabaciones con muchos cuidados, con cubrebocas, nos cuidamos lo más que podemos, pero también se interrumpió la temporada de mi monólogo que iniciaría en septiembre, todo se ha recorrido y supongo que podrá hacerse el año que viene”.

Saber más

Una trayectoria brillante

Verónica Langer ha sido nominada al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por los filmes “Novia que te vea”, “Cinco días sin Nora” e “Hilda”, además de ser ganadora como Mejor actriz por “Miroslava” en 1993 y “La caridad” en 2017.

JL