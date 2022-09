En una entrevista que Verónica Castro concedió para “Ventaneando” a propósito del estreno de su película “Cuando sea joven”, compartió que le interesó la actuación desde que era adolescente, pues señala que ser artista ya lo tenía en la sangre, su papá fue medio hermano de Fernando Soto “Mantequilla” y su abuela, fue una actriz chilena de nombre Socorro Astol.

“Vengo de una descendencia muy fuerte, mi abuela hasta del cine mudo... aunque no tuvimos conexión por la separación de mis padres, ya lo traía yo (el don de la actuación)”. La Vero estudió histrionismo con Andrés Soler, quien le dio una beca.

Sin embargo la revelación que más sorprendió fue cuando le contó a Pati Chapoy que quería ser monja, esta intención fue justamente en esa época en la que era adolescente y buscaba su lugar en el mundo. Recuerda que su madre trabajó arduamente para educarlos y darles vivienda y comida. “Yo daba catecismo a la vuelta de la casa como a dos cuadras de ahí”.

Hace varios años ya, le confesó lo mismo a Ismael Cala, que cuando iba a la escuela, pasaba antes o después a misa, “cuando me querían encontrar y no estaba en la casa, me encontraban en la iglesia, y desde muy chiquitilla iba a ser franciscana, ya tenía mi habito y todo, pero mi mamá no me dejó”. Dijo que sí tenía vocación de monja, pero su mamá y las oportunidades en la actuación, cambiaron el destino de su vida. El próximo 19 de octubre, La Vero, cumplirá 70 años de edad.

TAMBIÉN LEE: Verónica Castro es puesta en aprietos de nuevo por Yolanda Andrade

MF