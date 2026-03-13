Vive Latino 2026: Horarios y escenarios este 14 y 15 de marzo

El festival Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino celebra su edición 26 este fin de semana con dos jornadas cargadas de música y actividades en la Estadio GNP Seguros, recinto ubicado dentro del complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo, el encuentro reunirá a más de 60 artistas distribuidos en cinco escenarios, además de espectáculos de comedia, lucha libre y diversas activaciones para los asistentes.

Las puertas del festival abrirán desde las 13:00 horas en ambos días y la programación musical se extenderá hasta las 02:00 de la madrugada. Con una oferta que combina rock, pop, música alternativa, electrónica y ritmos latinos, el evento mantiene su perfil como uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina.

Sábado 14 de marzo: rock, pop y leyendas internacionales

La actividad del sábado iniciará con presentaciones tempranas en distintos escenarios. En el Escenario Amazon Music, el público podrá escuchar a Orqueska, seguido por agrupaciones como Enanitos Verdes y Love of Lesbian. Más tarde, la banda mexicana Enjambre tomará el escenario antes de la actuación del músico estadounidense Lenny Kravitz, uno de los números estelares de la jornada.

El cierre de ese escenario estará a cargo de la emblemática agrupación mexicana Maldita Vecindad, con una presentación programada pasada la medianoche.

En el Escenario Amazon destacan nombres como Juanes, el histórico rockero John Fogerty y el legendario grupo salsero El Gran Combo de Puerto Rico. En tanto, el Escenario Telcel tendrá participaciones de bandas internacionales como White Lies y Cypress Hill, además del rapero argentino Trueno.

Las carpas también tendrán actividad constante con propuestas alternativas. En la Carpa Little Caesars se presentarán proyectos como Cuco, Airbag y Los Amigos Invisibles, mientras que la Carpa Intolerante contará con actuaciones de Chetes y Los Látigos, entre otros.

Domingo 15 de marzo: cierre con íconos del rock y música electrónica

Para el domingo, la programación mantiene el ritmo con propuestas que abarcan distintos géneros. En el Escenario Amazon Music, el cartel incluye a Dread Mar I, la banda mexicana Fobia y el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, quienes encabezan una de las presentaciones más esperadas del día. La noche cerrará con un espectáculo del DJ y productor Steve Aoki.

Por su parte, el Escenario Amazon recibirá a proyectos como Santa Sabina, Esteman junto a Daniela Spalla, y la agrupación Illya Kuryaki and The Valderramas. El cierre musical en este escenario estará a cargo de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins, seguida por la presentación nocturna de Banda Machos.

El Escenario Telcel tendrá actos como Allison y el proyecto Rich Mafia, colaboración entre Alemán y Gera MX. En tanto, la Carpa Little Caesars reunirá propuestas diversas como Rigoberta Bandini, Conociendo Rusia, Liran’ Roll y el guitarrista Tom Morello.

Actividades alternas y recomendaciones

Además de los conciertos, el festival ofrecerá espectáculos paralelos como presentaciones de stand-up en Casa Comedy —con comediantes como Daniel Sosa— y funciones de lucha libre durante ambos días.

Para quienes asistirán, los organizadores recomiendan llegar con anticipación y planear los recorridos entre escenarios, ya que la programación incluye múltiples presentaciones simultáneas. También se sugiere llevar ropa abrigadora para la noche, pues el clima en la Ciudad de México suele descender de temperatura durante la madrugada.

Con más de dos décadas de historia, el Vive Latino vuelve a convocar a miles de asistentes con una oferta musical diversa que combina artistas consagrados, propuestas emergentes y espectáculos alternativos en un mismo fin de semana.

YC