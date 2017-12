Una nueva voz en el regional mexicano

Los cantantes de hoy tienen una vía más vertiginosa de llegar al gusto del público, sí, a través de las redes sociales y plataformas digitales, los medios tradicionales poco a poco se van quedando obsoletos y la respuesta inmediata que brinda la tecnología es lo que marca en las tendencias de consumo, para muestra el fenómeno que ha sucedido con Carolina Ross, intérprete de 22 años originaria de Culiacán Sinaloa, que luego de subir sus canciones a YouTube, éstas sobrepasan las miles de vistas.

Con más de medio millón de seguidores en su cuenta, Carolina ofrece una versatilidad en géneros musicales, pero ahora está enfocada en el regional mexicano, y ha dejado de lado las reversiones para comenzar a interpretar sus propios temas. Así, ahora está promocionando su sencillo “Sencillamente”, escrito por la cantautora América Sierra.

“Tenía muchos años sin presentar material original, y esta canción es con mariachi, es de desamor. Mucha gente me dice que es chistoso cómo ahora se puede estar en redes sociales y ser totalmente independiente y que hay gente que te está apoyando, a mí eso se me hace súper padre, porque antes con los artistas tradicionales si no salías en el radio o el tele la gente no te escuchaba y ahorita con estos nuevos caminos hay mucho más talento. Personalmente me siento súper agradecida con mis seguidores, en Facebook ya somos más de dos millones, gracias a Dios el público me ha estado apoyando”.

Carolina participó en 2013 en “La Voz… México” y fue una de las finalistas. Sus coaches fueron David Bisbal y Alejandra Guzmán. Ahora que ya es conocida a nivel nacional, sigue cercana a su base de seguidores, por lo que cada semana sube un contenido nuevo a su canal www.youtube.com/user/CarolinaRossMusic.

“Mi ‘boom’ empezó en diciembre del año pasado gracias a que la empresa Cima Music me encontró en internet y decidieron apostar, creyeron en mí y en mi talento, me pidieron que comenzara a subir contenido de videos así que este tiempo he tenido una vida artística muy intensa, me he sentido súper feliz con todos los que me han apoyado”.

Aunque ahora le da prioridad al regional mexicano, a Carolina le interesa seguir explorando más géneros. “En un futuro yo creo que nos vamos a encaminar al pop, aunque yo en lo personal, me encanta el regional, mi abuelita desde muy chiquita me ponía canciones de Juan Gabriel interpretadas por Rocío Dúrcal, siempre he sentido que se trata de mis raíces”. Parte de estar en el regional mexicano es porque Carolina y su equipo detectaron que no hay muchas mujeres cantando este estilo sonoro, “también es que a la gente le gusta mucho como que me escuchan en el regional, porque canté reggaetón… de todo, y ellos siempre me pedían que cantara las de regional en baladas”.