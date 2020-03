Un "Vecino" que no pasa de moda

Aunque las expectativas iniciales que el actor tapatío Lalo España tenía sobre el estreno de la primera temporada de “Vecinos” eran buenas, confiesa que jamás imaginó el impacto que este proyecto cómico tendría a lo largo de 15 años ininterrumpidos al aire.

Previo a la transmisión del último capítulo de la actual y séptima temporada, Lalo España reflexiona sobre la trascendencia generacional que esta producción de Televisa ha ocasionado en los televidentes, especialmente en niños y jóvenes: “Empezamos esto en 2005 y había chavitos que no habían ni nacido y ahora el programa tiene 15 años, y hay niños que son mega fans de los personajes, se saben los diálogos y eso es mágico. ‘Vecinos’ posee un valor universal, es algo que no pasa de moda tan fácil”.

Lalo España ha sido responsable de dar vida a “Germán”, el desorganizado y entrometido conserje, quien pese a generar problemáticas, siempre tiene la disposición de ayudar para hacer de su comunidad un espacio más agradable y lleno de humor.

“En aquel entonces me llamó Eugenio Derbez para hacer el casting y me encantó este personaje. Cuando hicimos el programa piloto estábamos agarrándole la onda al proyecto, cada quien fue vistiendo a su personaje. Yo le aporté a ‘Germán’ sus dichos y manera de hablar, es un personaje que detona todos los conflictos entre los vecinos y eso se presta mucho para la risa, es quien se las da de poder arreglar todas las cosas y no sabe hacer nada, es chismoso, es un personaje muy bien escrito, pero muy simpático”.

Creatividad activa

Pese a que la gira de su monólogo teatral “Felices” está en pausa ante la contingencia por el COVID-19 (coronavirus), Lalo España confía en que tras calmarse la situación esta producción escrita por él pueda regresar a la cartelera a partir del segundo semestre.

Y mientras pasa el aislamiento ciudadano por la contingencia sanitaria, Lalo España se mantendrá más activo a través de sus redes sociales como en su canal de YouTube “Garnacha Channel”, en donde compartirá desde el humor y la sensibilidad el contexto que se vive en materia de prevención para ofrecer una perspectiva más amena para su público, pese a no poder realizar las entrevistas y dinámicas callejeras características de su personaje “Doña Margara Francisca”.

“No podré hacer entrevistas masivas y de contacto con la gente en la calle, pero haré sketches alusivos a la prevención, haré cosas desde mi casa, tratar de aportar algo de humor para que la gente vea también desde su casa videos divertidos”.

