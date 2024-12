En la cartelera de cine de la ciudad actualmente tiene diferentes películas de estreno en su programación, entre éstas se encuentra Turno Nocturno.

Turno Nocturno. ESPECIAL/SONY PICTURES.

En los pasillos de un hospital, deambula el fantasma de una enfermera conocida como “La Plancahada”, famosa por su aspecto impecable.

Mientras los pacientes creen que ella está ahí para ayudarlos, las enfermeras y doctores conocen la verdad: Deben seguir sus reglas al pie de la letra, “que nada se te olvide; no te distraigas; no te relaciones con el personal; no te duermas nunca”.

Rebeca, una nueva enfermera en periodo de prueba, no sólo debe demostrar su valía ante sus superiores, sino también enfrentarse a esta misteriosa y temida entidad.

Turno Nocturno

De Rigoberto Castañeda.

Con Paulina Gaitan, Patricia Reyes Spíndola, Tony Dalton, Azul Guaita, Fernanda Echevarría del Rivero, Patricia Maqueo, Iazua Larios, Karla Garrido, Enoc Leaño.

México, 2024.

