Según el Gobierno de México, en nuestro país, uno de cada 115 niños vive con autismo. Pero esa realidad rebasa las estadísticas, pues en las familias mexicanas —y en la vida diaria—, todos conocemos a algún hermano, amigo, primo o tío que vive con autismo.

No obstante, a pesar de ser una cotidianidad para miles de personas, el autismo pocas veces ha sido abordado desde el cine mexicano.

La película “Lo que dice el corazón”, que se estrena el próximo 10 de abril en los complejos cinematográficos de México, busca romper con esta barrera y llevar a la reflexión por medio de una historia realizada con el corazón y que busca generar un vínculo con el público al tratar temas tan actuales y vigentes, pero a los que poca vez se les da luz y voz.

El largometraje narra la historia de “Tomás”, un padre soltero que, en la fase terminal de una enfermedad, busca aprovechar el tiempo que le queda de vida para asegurar a su hijo “Sergio”, un niño con autismo. El destino lo llevará a conocer a “Marilyn”, una sexoservidora que es víctima de trata de personas. El vínculo que formarán entre los tres será determinante para encontrar la esperanza.

En entrevista con EL INFORMADOR, René Bueno —director de la cinta— y Lorena González y Jaime Aymerich, quienes producen y protagonizan esta historia, compartieron el extenso proceso en el que se vieron implicados para dar vida a este largometraje, el cual se caracteriza por una cuestión fundamental: es protagonizada por Sergio Valenzuela, un joven actor de ocho años que vive con autismo.

Además de documentarse sobre el autismo, también significó para los actores informarse de un tema delicado en México: la trata de personas.

Una historia que debía relatarse

“Lo que dice el corazón” retrata, de una manera empática y humana, la experiencia del espectro autista a través del joven actor Sergio Valenzuela, un niño que vive con autismo, y que está haciendo historia por ser el primer actor infantil mexicano con esta condición conocida de forma abierta.

Esto implicó para los actores y el director René Bueno todo un proceso de aproximación, concientización y sensibilización para entender el mundo del joven actor. Es también, la prueba de que las personas con autismo pueden actuar y hacer cine. Así lo expresa Lorena González, que protagoniza y produce la película.

La actriz apunta que todo nació a partir de recibir un guion impecable. “El guion me llamó mucho la atención porque no es una propuesta común en el cine mexicano. Siento que hay historias que debemos de contar”.

“La gente está muy conmovida y muy agradecida de que toquemos estos temas. El hecho de que el actor sea un niño con autismo ha sido para muchas personas romper con estigmas y limitaciones”, expresa Lorena.

La actriz apunta que “no hemos estado en ningún lugar o entrevista donde no encontremos a alguien que no tenga familiares con autismo. Es la primera vez que un actor autista, un niño mexicano, protagoniza una película. Y eso es un honor y un privilegio, porque es un gran ejemplo para que más personas y producciones se animen a ser inclusivos. No solamente a contar historias de minorías, sino también incluir y dar oportunidad a personas que viven con esta condición”.

Fue la propia actriz quien tuvo la idea de que fuera un niño con autismo, y no un actor, el que diera vida al personaje de “Kevin”.

Un proyecto con mucha alma

Para el director René Bueno, uno de los retos más grandes en la filmación de “Lo que dice el corazón” fue balancear la película misma, pues “toca temas duros en una historia muy dulce”.

Para él representó otro proceso adicional, pues le hubiera sido más fácil dirigir una película de comedia o de terror —que abundan en el cine mexicano—, pero en cambio decidió arriesgarse, informarse sobre el autismo y la trata de personas, conocer y acercarse a un niño con autismo, y ver los frutos en la respuesta del público.

“Es una gran satisfacción ver el gran trabajo y el esfuerzo que todos hicimos, ver la respuesta de la audiencia y saber que estamos teniendo un impacto positivo con estos temas al darles visibilidad. Queremos tocar el corazón de la gente, invitarlos a la reflexión y poner estos temas sobre la mesa”.

Una historia que toca a la sociedad

El actor Jaime Aymerich reconoció que es importante que el cine aborde y brinde luz a estas temáticas tan importantes, porque es un arte poderoso que permite a la gente ver realidades que es necesario mirar y platicar, pues son la cotidianidad de miles de personas en México.

“El cine es muy poderoso, es muy importante tocar el tema del autismo y de la trata de personas, y qué mejor que apoyarnos con una película que conmueve, que entretiene, que tiene romance, y todas estas emociones que la gente agradece”, comentó el actor.

¿Quién es quién?

Jaime Aymerich como “Tomás”: un padre soltero enfrentando una enfermedad terminal, decidido a asegurar el bienestar de su hijo.

un padre soltero enfrentando una enfermedad terminal, decidido a asegurar el bienestar de su hijo. Sergio Valenzuela como “Kevin”: un niño de ocho años con autismo, dotado de una habilidad única para percibir la bondad en las personas.

un niño de ocho años con autismo, dotado de una habilidad única para percibir la bondad en las personas. Lorena E. González como “Marilyn”: una mujer resiliente que, tras ser víctima de la trata de personas, busca redimirse y proteger a “Kevin”.

