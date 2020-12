Tras haber dado positivo a coronavirus, Juan Osorio se despidió de sus hijos

Han pasado 25 días desde que el productor Juan Osorio cayó en cama por culpa del COVID-19, un virus que dice, no sabe de dónde lo agarró, pero que, de acuerdo a sus propias palabras, lo hizo pomada, tanto, que un día se despidió de sus hijos.

En entrevista con El Universal, Juan contó, con la voz débil y una tos que le llegaba de pronto, cómo ha sido este proceso.

"Ahorita ya te puedo hablar, la pasé muy muy cañón, llevo 25 días pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos, ellos del otro lado de la puerta, Emilio... muy cañón, la vi muy fuerte porque se complicó la cosa, pero gracias a dios y a los doctores, a la enfermera que me cuido y a mis hijos que me dieron mucha fortaleza aquí estoy, con las secuelas en los pulmones, el cansancio, dolor de cabeza, pero ahorita ya puedo platicar, los doctores ya me dieron permiso de levantarme", compartió.

Estos últimos días, el productor de telenovelas como "Salomé", "Mi marido tiene familia" y actualmente "Qué le pasa a mi familia", ha estado tratando de recuperar fuerzas, pero sabe que es un proceso lento.

"Ahorita apenas estoy como agarrando fuerza con ejercicios y con todo esto. Estamos en proceso de terapia pero quiero decirte que le cambia a uno la vida, con esta vivencia, valoras mucho la vida. Yo no podía saber qué seguía, me sentía muy mal cuando me daban las crisis, fue muy difícil, tenía muy poco oxígeno, en los lugares no te recargaban los tanques".

Además de despedirse de sus hijos, también lo hizo de sus nietos por videollamada.

"Fue un día muy difícil, estaba en videollamada con mis hijos y con mis dos nietos, que nunca me imaginé ver cómo estaban llorando, te parte el alma porque son el motor de mi vida, y son de las cosas que no prevés porque nunca te preparas para la muerte".

Por ahora continúa recuperándose muy agradecido con su equipo médico y esperando reincorporarse a las grabaciones de la telenovela, que no ha parado sus grabaciones pese a que él, la cabeza, cayó enfermo.

jb