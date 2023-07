El retiro no era parte del plan. Fue el Alzheimer el que le hizo la mala jugada en 2016 y lo bajó del escenario. Tony Bennett tenía planes de dar conciertos, de hacer música y de seguir aprendiendo hasta los 100 años. Grabó 70 discos.

“Amo mucho estar cantando para centenares de personas, es algo que en verdad disfruto y jamás he pensado en retirarme”, dijo en 2014 en una entrevista.

La muerte lo alcanzó ayer a los 96, pero la música siguió en su cabeza. Era estimulante para él; sus médicos, incluso, consideraban que podía ser su mejor aliada, y fue capaz de recordar cuando volvió a escuchar las notas musicales de sus conciertos. De hecho, alcanzó a grabar discos de duetos con su gran amiga, Lady Gaga, con quien compartía la ascendencia italiana. El último disco, “Love for sale”, inspirado en los que presentó en 2014, fue lanzado en 2021, cuando él ya no recordaba, pero su voz podía escucharse. Lo grabó en 2018 y fue el aviso de su retiro oficial de los escenarios.

Cabe señalar que Lady Gaga tras grabar el álbum le comentó a Tony: “Gracias por todo. Un día devolveré el mismo gesto que hiciste por mí a otra persona. Me recuerdas que siga luchando. Y lo haré”.

Por su parte, la familia del músico prefirió resguardar a Bennett. Fue hasta 2021, cinco años después del diagnóstico, que su esposa Susan Benedetto reveló que el famoso “crooner” - cantante que interpreta los temas con suavidad- tenía Alzheimer.

El cantante entonces, en un intento de la familia por dar un mensaje a quienes padecen la enfermedad, le permitió subirse de nuevo al escenario, en el Radio City Music Hall; dio un concierto y grabó un especial de tv, aunque había incertidumbre.

En una entrevista del programa “60 Minutos” con Anderson Cooper, Susan dijo que su esposo todavía la reconocía, tanto a ella como a sus hijos. Es que, concretamente, “él no sabe lo que tiene”, aclaró. Aunque Gaga reveló posteriormente que el mismo Tony le contó lo que padecía.

La esposa relató el día a día con Tony: “A veces a primera hora de la mañana está más alerta”, pero todo iba cambiando.

Pero aquel concierto en el verano de 2021 con Lady Gaga, en plena pandemia, que había contribuido al encierro del cantante, sorprendió a todos. “Cuando llegó el momento de ensayar, pasó algo increíble. Lee Musker -quien acompañaba a Bennett- empezó a tocar y Tony estaba de vuelta”. La música estaba con él.

Nueva York está de luto

Hijo de un tendero italiano, Anthony Dominick Benedetto nació el 3 de agosto de 1926 en el barrio de Astoria, en el Queens neoyorquino. Estudió en la High School of Industrial Arts en Manhattan, donde descubrió sus dos pasiones, la música y la pintura. Ayer, los representantes políticos de Nueva York también le rindieron homenaje.

El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, escribió en su Twitter: “Tony Bennett, un niño de clase trabajadora de Queens, cantó nuestra canción al mundo”. “No dejes que la letra te engañe: dejó su corazón aquí en la ciudad de Nueva York”, señaló el alcalde, haciendo referencia a la canción más exitosa de Bennett, “I Left My Heart in San Francisco”.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un tuit que “la historia de Bennett fue la historia de Nueva York” y el ex gobernador Andrew Cuomo, quien también es italoestadounidense, escribió en su Twitter que el cantante era un “neoyorquino en el verdadero sentido de la palabra”.

Tony Bennett da un paseo en bicicleta. Foto tomada en 1977, en Las Vegas. EFE

Traspasó fronteras

Hasta sus últimos días, Bennett fue aclamado por la crítica. Incluso a sus 95 años, seguía ofreciendo conciertos y produciendo discos con la colaboración de sus hijos, Danny y Danae. Se han publicado álbumes de duetos con grabaciones realizadas a mediados de los 90. Uno de los más destacados salió a la luz en 2006 y fue recibido con gran entusiasmo por parte del público.

“Duets: An American Classic” contó con la participación de George Michael, Celine Dion, Stevie Wonder, Elton John, entre otros artistas de renombre. Durante ese periodo, Bennett también protagonizó una memorable actuación en el programa “Saturday Night Live” junto a Christina Aguilera.

En su segunda entrega titulada “Duets II”, Tony se rodeó del talento de destacados artistas como: Lady Gaga, Michael Bublé, Aretha Franklin, John Mayer, Alejandro Sanz y Mariah Carey. Esta muestra su versatilidad y capacidad para colaborar con grandes nombres de la música, dejando una huella imborrable en la industria.Gracias a su multifacética voz, la celebridad cruzó fronteras e incursionó en la música con diversos artistas hispanohablantes, además de mexicanos.

A lo largo de sus casi siete décadas de carrera, Bennett, como bien mencionamos, dejó una profunda marca en la música al colaborar con destacados artistas. En su repertorio encontramos “The Shadow of Your Smile” con Juanes y “The Way You Look Tonight” con Thalía, quien rindió un emotivo homenaje al legendario cantante en su perfil de Instagram tras su partida.

Marc Anthony, el talentoso puertorriqueño, interpretó “For Once In My Life” junto a Bennett, mientras que Chayanne se unió al ícono para dar vida a “The Best Is Yet to Come”. Franco De Vita también dejó su marca con su versión de “The Good Life”, mientras que Ricardo Arjona interpretó “I Wanna Be Around”.

El versátil Miguel Bosé sorprendió a la audiencia con su interpretación de “Don’t Get Around Much Anymore”. Asimismo, Vicentico, Romeo Santos y Juan Luis Guerra dejaron su sello en las colaboraciones con “Cold, Cold Heart”, “Rags to Riches” y “Just in Time”, respectivamente.

Algunas de estas colaboraciones fueron bilingües, ya que los artistas hispanohablantes alternaron entre el español e inglés junto al estadounidense, creando un interesante intercambio cultural en sus interpretaciones conjuntas.

Cientos de seguidores colocaron flores frente a una estatua de Tony Bennett, ubicada en el Hotel Fairmont, en San Francisco, California. AFP

Lo despiden desde Elton John hasta Scorsese

La noticia de la muerte de Tony Bennett, uno de los vocalistas más consumados y queridos del jazz y la música popular, entristeció al mundo artístico y ayer músicos de todos los estilos y edades se despidieron de él en sus redes sociales.

Columbia Records, discográfica que fichó a Bennett en 1950, dijo ayer: “La voz eterna, el encanto, la calidez, el alma y el espíritu de Tony cambiaron el mundo e iluminaron las vidas de millones en el transcurso de su carrera de 73 años”.

Sir Elton John fue uno de los primeros en externar su tristeza vía Instagram, donde publicó: “Muy triste al saber del fallecimiento de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás haya visto. Él es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, Danny y la familia”.

Por su parte, el director de cine Martin Scorsese lanzó un comunicado donde publicó: “Tony Bennett fue un artista consumado. Todo lo que tienes que hacer es escuchar cualquiera de sus cientos de grabaciones para reconocerlo. Desde muy temprano, su música se enlazó silenciosamente en el tejido de nuestras vidas. Su voz se sentía tan familiar y cercana como las voces de nuestros seres queridos. Sé que esto fue cierto para millones de personas en todo el mundo. Para los italoestadounidenses que crecían a mediados del siglo XX, esa familiaridad era aún más profunda. En cierto momento, empezamos a imaginar que Tony viviría para siempre. Por supuesto que no lo hizo. Nadie lo hace. ¿Pero la música? Esa es otra historia”.

Nancy Sinatra también externó su sentir vía Twitter donde escribió: “Tony fue una de las personas más espléndidas que jamás haya existido. Amable, cariñoso, talentoso y generoso, nunca nos defraudó. Envío mi amor a Susan, Danny y su familia y amigos. Tony fue un verdadero campeón”.

Carrie Underwood, compañera de Bennett en el dúo “It Had to Be You”, a través de Instagram publicó: “Descansa en paz, Tony. Fuiste el epítome de un caballero con una voz única dada por Dios. Realmente fue un gran honor para mi carrera y para mi vida poder compartir el escenario contigo”.

Otro músico, cantante y compositor que también se despidió de Tony vía Twitter fue Paul Young, quien publicó: “QEPD Tony Bennett, verdaderamente uno de los grandes. El primer álbum que tuve fue Tony Bennett cantando 10 canciones de Rodgers y Hart, de cuando mi compañía discográfica en 1976 me permitió hacer un ‘ataque bancario’ de sus existencias de vinilo y desde ese momento me hice fan. Un cantante increíble en vivo, lo vi muchas veces”.

Políticos y religiosos se unen a la pena

Por su parte, el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton, enviaron un comunicado en el que señalaron su admiración por el cantante: “Amamos y admiramos a Tony Bennett y nos maravillamos de la amplitud de su talento y la profundidad de su compromiso para crear un mundo mejor... Siempre estaremos personalmente agradecidos con Tony por actuar en la ceremonia de investidura (presidencial) de 1993 y por prestar su talento, una y otra vez, para apoyar el trabajo de la Fundación Clinton. Con su voz singular y su espíritu generoso, vivió su notable vida con un tono perfecto”.

Finalmente, el reverendo Jesse Jackson Sr. compartió en su Twitter el mensaje: “Mis oraciones y mis condolencias para la familia de #TonyBennett, cuya legendaria carrera abarcó siete décadas. Marchó con nosotros en 1964. Se dedicó a los derechos civiles y humanos y a las artes. Vivirá mientras lo recordemos”.

Tony Bennett compartió el escenario con Lady Gaga durante el Festival de New Orleans Jazz y Heritage, en 2015. AP

Elogió a Armando Manzanero

Cuando Tony Bennett visitó México, en el 2011, para presentarse en el Auditorio Nacional, habló no sólo de su deseo de colaborar con artistas que hablaran español, sino de su admiración por compositores mexicanos de la talla de Armando Manzanero, autor de grandes canciones como “Somos novios”, “Contigo aprendí” y “La media vuelta”, por lo que el músico estadounidense destacó que amaba la música del originario de Ticul, Yucatán.

Hace 12 años, Bennett ofreció una conferencia de prensa a propósito de su visita a nuestro país, como parte de su gira de promoción del disco “Duetos II” pero, además, el jazzista formó parte del espectáculo del décimo aniversario de los premios Lunas del Auditorio, en el que sorprendió con una prolija interpretación de “Esta tarde vi llover”, la que cantó a lado del cantante español Alejandro Sanz y que, además, incluyo en el álbum antes mencionado.

En ese momento, Anthony Benedetto, que era su nombre de nacimiento, mostró el entusiasmo que al causaba interpretar una canción del compositor yucateco, expresando que era un gran admirador suyo:

“Es un gran compositor, siempre lo comparo con Irving Berlín, y amo su música, es un gran autor y lo admiró”, destacó en ese encuentro con medios de comunicación.

En ese momento, la inclinación que sintió por trabajar con música de un compositor mexicano -confesó- lo llevó a pensar en la posibilidad de crear una producción discográfica en la que contara con la colaboración de músicos de habla hispana, sin embargo, este proyecto nunca se realizó. De hecho, confesó que fue uno de sus cuatro hijos, sin especificar cuál de ellos, había sido el que le hizo ver la importancia de reinventarse en el escenario para, así, complacer a su público.

“Si estás en el escenario y te quedas mucho tiempo, la gente se aburre, me gustaría hacer un dueto con artistas que hablan en español y he conocido alrededor del mundo, me lo propuso mi hijo”, indicó.

En ese momento también confesó que, a pesar de que cuando grabó y subió al escenario junto a Alejandro Sanz era poco el conocimiento que tenía acerca del músico de raíces andaluzas, destacó que, con sólo interactuar con él, sintió una conexión que sabía que fusionaría sus talentos a la hora de cantar el tema de Manzanero.

“Estoy contento, no veo la hora de cantar con él, creo que nos vamos a divertir (...) es un gran músico y, de inmediato, nos hicimos amigos”, compartió.

En ese mismo encuentro con la prensa, el intérprete de “Body and soul” expresó que no tenía en mente retirase, pues a sus 85 años -en ese entonces- y con más de 70 años de carrera, pues incursionó en la música a los 10 años, destacó que tenía “mucho por aprender”: “Quiero estudiar todos los días muy duro para seguir siendo cada vez mejor e inspirar a los demás a ser felices todos los días y seguir aprendiendo”.

